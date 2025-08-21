От аббатств до соборов: 10 церквей с сакральной архитектурой, которые стоит увидеть в Италии

Культурное наследие Пьемонта: 10 церквей, достойных внимания в Италии

Турин и весь регион Пьемонта славятся не только кухней и винами, но и богатым культурным наследием. Здесь сосредоточены десятки церквей, базилик и монастырей, которые на протяжении веков были духовными центрами, а сегодня стали подлинными архитектурными жемчужинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Yerevantsi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ церкви Пьемонта, Турин

Мы собрали 10 самых известных и значимых храмов Пьемонта — от древних аббатств до монументальных соборов.

10 важнейших церквей Пьемонта

Sacra di San Michele (Валь-ди-Суза)

Символ региона, построенный в X-XI вв. на горе Пиркириан. Вдохновил Умберто Эко на роман Имя розы. Туринский собор (Сан-Джованни Баттиста)

Единственный ренессансный храм Турина (1491-1498). Известен Часовней Святой Плащаницы. Базилика Суперга (Турин)

Проект Филиппо Юварры для Витторио Амедео II. Помимо святыни, здесь мавзолей Савойской династии и мемориал трагедии "Grande Torino" 1949 года. Святилище Оропа (Бьелла)

Барочный комплекс, посвящённый Черной Мадонне. Входит в наследие ЮНЕСКО благодаря священной горе. Храм Викофорте (Кунео)

Знаменит величественным эллиптическим куполом — крупнейшим в мире. Здесь покоятся Виктор Эммануил III и королева Елена. Аббатство Стаффарда (Ревелло, Кунео)

Основано цистерцианцами в XII веке. Один из самых значимых монастырских комплексов Средневековья в регионе. Аббатство Новалеса (Валь-ди-Суза)

Дата основания — 726 год. Известно фресками эпохи Каролингов. Было ключевым пунктом на пути к Мон-Сенису. Собор Альбы (Сан-Лоренцо, Кунео)

Романско-готический храм XII века, духовный центр винного края Ланге. Собор Асти (Санта-Мария-Ассунта и Сан-Готардо)

Один из крупнейших готических храмов Пьемонта. Украсили его средневековые фрески редкой красоты. Собор Новары (Санта-Мария-Ассунта)

Реконструирован в XIX веке по проекту Антонелли. Стоит на месте древней базилики IV века.

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Самая западная и вторая по площади область Италии, шестая по населению, вторая по количеству коммун.



Тури́н (итал. Torino ) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии. Административный центр области Пьемонт и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

