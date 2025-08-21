От аббатств до соборов: 10 церквей с сакральной архитектурой, которые стоит увидеть в Италии

Турин и весь регион Пьемонта славятся не только кухней и винами, но и богатым культурным наследием. Здесь сосредоточены десятки церквей, базилик и монастырей, которые на протяжении веков были духовными центрами, а сегодня стали подлинными архитектурными жемчужинами.
Мы собрали 10 самых известных и значимых храмов Пьемонта — от древних аббатств до монументальных соборов.
10 важнейших церквей Пьемонта
Sacra di San Michele (Валь-ди-Суза) Символ региона, построенный в X-XI вв. на горе Пиркириан. Вдохновил Умберто Эко на роман Имя розы.
Туринский собор (Сан-Джованни Баттиста) Единственный ренессансный храм Турина (1491-1498). Известен Часовней Святой Плащаницы.
Базилика Суперга (Турин) Проект Филиппо Юварры для Витторио Амедео II. Помимо святыни, здесь мавзолей Савойской династии и мемориал трагедии "Grande Torino" 1949 года.
Святилище Оропа (Бьелла) Барочный комплекс, посвящённый Черной Мадонне. Входит в наследие ЮНЕСКО благодаря священной горе.
Храм Викофорте (Кунео) Знаменит величественным эллиптическим куполом — крупнейшим в мире. Здесь покоятся Виктор Эммануил III и королева Елена.
Аббатство Стаффарда (Ревелло, Кунео) Основано цистерцианцами в XII веке. Один из самых значимых монастырских комплексов Средневековья в регионе.
Аббатство Новалеса (Валь-ди-Суза) Дата основания — 726 год. Известно фресками эпохи Каролингов. Было ключевым пунктом на пути к Мон-Сенису.
Собор Альбы (Сан-Лоренцо, Кунео) Романско-готический храм XII века, духовный центр винного края Ланге.
Собор Асти (Санта-Мария-Ассунта и Сан-Готардо) Один из крупнейших готических храмов Пьемонта. Украсили его средневековые фрески редкой красоты.
Собор Новары (Санта-Мария-Ассунта) Реконструирован в XIX веке по проекту Антонелли. Стоит на месте древней базилики IV века.
Уточнения
Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Самая западная и вторая по площади область Италии, шестая по населению, вторая по количеству коммун.
Тури́н (итал. Torino ) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии. Административный центр области Пьемонт и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.