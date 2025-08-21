От аббатств до соборов: 10 церквей с сакральной архитектурой, которые стоит увидеть в Италии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Турин и весь регион Пьемонта славятся не только кухней и винами, но и богатым культурным наследием. Здесь сосредоточены десятки церквей, базилик и монастырей, которые на протяжении веков были духовными центрами, а сегодня стали подлинными архитектурными жемчужинами.

церкви Пьемонта, Турин
Фото: commons.wikimedia.org by Yerevantsi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
церкви Пьемонта, Турин

Мы собрали 10 самых известных и значимых храмов Пьемонта — от древних аббатств до монументальных соборов.

10 важнейших церквей Пьемонта

  1. Sacra di San Michele (Валь-ди-Суза)
    Символ региона, построенный в X-XI вв. на горе Пиркириан. Вдохновил Умберто Эко на роман Имя розы.
  2. Туринский собор (Сан-Джованни Баттиста)
    Единственный ренессансный храм Турина (1491-1498). Известен Часовней Святой Плащаницы.
  3. Базилика Суперга (Турин)
    Проект Филиппо Юварры для Витторио Амедео II. Помимо святыни, здесь мавзолей Савойской династии и мемориал трагедии "Grande Torino" 1949 года.
  4. Святилище Оропа (Бьелла)
    Барочный комплекс, посвящённый Черной Мадонне. Входит в наследие ЮНЕСКО благодаря священной горе.
  5. Храм Викофорте (Кунео)
    Знаменит величественным эллиптическим куполом — крупнейшим в мире. Здесь покоятся Виктор Эммануил III и королева Елена.
  6. Аббатство Стаффарда (Ревелло, Кунео)
    Основано цистерцианцами в XII веке. Один из самых значимых монастырских комплексов Средневековья в регионе.
  7. Аббатство Новалеса (Валь-ди-Суза)
    Дата основания — 726 год. Известно фресками эпохи Каролингов. Было ключевым пунктом на пути к Мон-Сенису.
  8. Собор Альбы (Сан-Лоренцо, Кунео)
    Романско-готический храм XII века, духовный центр винного края Ланге.
  9. Собор Асти (Санта-Мария-Ассунта и Сан-Готардо)
    Один из крупнейших готических храмов Пьемонта. Украсили его средневековые фрески редкой красоты.
  10. Собор Новары (Санта-Мария-Ассунта)
    Реконструирован в XIX веке по проекту Антонелли. Стоит на месте древней базилики IV века.

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии. Административный центр области — город Турин. Самая западная и вторая по площади область Италии, шестая по населению, вторая по количеству коммун.

Тури́н (итал. Torino ) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии. Административный центр области Пьемонт и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
