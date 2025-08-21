Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёный Инго Фробёзе: тренироваться с мышечной болью можно, но не стоит
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний

Загадочный Бержерак: французский город, где время замирает и вино наполняет душу

Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Туризм

Когда речь заходит о французском вине, первым на ум приходит Бордо. Но если вы хотите найти аутентичность без толп туристов, стоит заглянуть чуть дальше. В 90 минутах езды к востоку от Бордо находится Бержерак — город на берегах реки Дордонь, где история, гастрономия и вино переплетаются в единую атмосферу.

Бержерак, вино, гастрономия
Фото: commons.wikimedia.org by Rob & Lisa Meehan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бержерак, вино, гастрономия

Средневековый город у реки

Бержерак встречает гостей живописной набережной и старыми улочками, где время словно замедлилось. С реки открываются потрясающие виды: здесь предлагают прогулки на "габарах" — традиционных судах, когда-то перевозивших бочки с вином. А добраться в город просто: сюда ведёт железнодорожная линия из Бордо, а также работает аэропорт Бержерак-Дордонь-Перигор с рейсами по Европе и в Великобританию.

Вино и гастрономия

Винный бар и магазин Espace Vin — сердце знакомства с местными напитками. Более 140 сортов вина, включая насыщенные красные, свежие белые и знаменитые сладкие из Монбазийяка, дают почувствовать масштаб региона. Летом здесь каждый день работает новый винодел, а дегустации превращаются в настоящий праздник.

Рестораны города не уступают в впечатлениях: от классического L'Imparfait, отмеченного в гиде Michelin, до современного Le Jardin Secret, получившего идеальную оценку и меню всего из шести блюд.

Литературный след Сирано

Бержерак невозможно представить без Сирано. Хотя писатель XVII века не был отсюда родом, пьеса сделала его символом города. В туристическом центре работает Cyrano Experience с видеоинсталляциями и квестами. Летом по вечерам здесь проходят театрализованные экскурсии с актёрами.

А на площади вас ждёт памятник Сирано с легендарным профилем. Гуляя по городу, можно ощутить, что он и сегодня словно ждёт свою Роксану — так же, как Бержерак ждёт тех, кто ищет подлинную Францию.

Уточнения

Бержерак (фр. Bergerac, окс. Brageirac ) — коммуна во Франции в департаменте Дордонь административного региона Аквитания. Местность вокруг Бержерака известна своими превосходными винами, а сам Бержерак никак не связан с героем пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.