Загадочный Бержерак: французский город, где время замирает и вино наполняет душу

Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять

Когда речь заходит о французском вине, первым на ум приходит Бордо. Но если вы хотите найти аутентичность без толп туристов, стоит заглянуть чуть дальше. В 90 минутах езды к востоку от Бордо находится Бержерак — город на берегах реки Дордонь, где история, гастрономия и вино переплетаются в единую атмосферу.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob & Lisa Meehan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бержерак, вино, гастрономия

Средневековый город у реки

Бержерак встречает гостей живописной набережной и старыми улочками, где время словно замедлилось. С реки открываются потрясающие виды: здесь предлагают прогулки на "габарах" — традиционных судах, когда-то перевозивших бочки с вином. А добраться в город просто: сюда ведёт железнодорожная линия из Бордо, а также работает аэропорт Бержерак-Дордонь-Перигор с рейсами по Европе и в Великобританию.

Вино и гастрономия

Винный бар и магазин Espace Vin — сердце знакомства с местными напитками. Более 140 сортов вина, включая насыщенные красные, свежие белые и знаменитые сладкие из Монбазийяка, дают почувствовать масштаб региона. Летом здесь каждый день работает новый винодел, а дегустации превращаются в настоящий праздник.

Рестораны города не уступают в впечатлениях: от классического L'Imparfait, отмеченного в гиде Michelin, до современного Le Jardin Secret, получившего идеальную оценку и меню всего из шести блюд.

Литературный след Сирано

Бержерак невозможно представить без Сирано. Хотя писатель XVII века не был отсюда родом, пьеса сделала его символом города. В туристическом центре работает Cyrano Experience с видеоинсталляциями и квестами. Летом по вечерам здесь проходят театрализованные экскурсии с актёрами.

А на площади вас ждёт памятник Сирано с легендарным профилем. Гуляя по городу, можно ощутить, что он и сегодня словно ждёт свою Роксану — так же, как Бержерак ждёт тех, кто ищет подлинную Францию.

Уточнения

Бержерак (фр. Bergerac, окс. Brageirac ) — коммуна во Франции в департаменте Дордонь административного региона Аквитания. Местность вокруг Бержерака известна своими превосходными винами, а сам Бержерак никак не связан с героем пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

