Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Дибровой раскритиковала Екатерину Гордон за методы ведения дела Товстик
Михаил Мишустин: вот такие города станут точками роста и привлекут жителей
Серванты, стенки и стеклянные столики признаны устаревшей мебелью
Зоопсихологи: кошки воспринимают закрытую дверь как посягательство на территорию
Крем Nivea и массаж холодной ложкой восстанавливают упругость кожи — дерматологи
Генеральный директор Xiaomi подтвердил планы продаж электрокаров в Европе
Повар назвал соус бешамель универсальным рецептом для мяса, рыбы и пасты
Знаменитая картина Джаконда была украдена средь бела дня прямо посреди Лувра
Врач Андрей Терешин: алкоголь вызывает как минимум семь видов рака

Заброшенный замок с тайной: что скрывает Рокка Калашио в Итальянском Абруццо

Замок в Абруццо: как Рокка Калашио становится символом культурной жизни Италии
Туризм

Представьте себе крепость, зависшую над долинами, будто между прошлым и вечностью. Именно так выглядит Рокка Калашио в Абруццо — один из самых впечатляющих замков Италии, вошедший в список National Geographic как один из 15 самых красивых в мире.

Замок Рокка Калашио, Абруццо, Италия
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Замок Рокка Калашио, Абруццо, Италия

Путь к замку

Добраться сюда можно лишь пешком — около двадцати минут от одноимённой деревни. Дорога проходит среди гор и тишины, словно нарочно подготавливая к моменту, когда перед глазами внезапно возникает белоснежная громада замка. Камень, из которого он построен, переливается на солнце, а высота почти в полторы тысячи метров создаёт ощущение полного господства над пейзажем.

Военная хитрость и величие

Когда-то Рокка Калашио был не просто убежищем. С его башен подавали световые сигналы, поддерживая связь с другими крепостями Апеннин. Замок строили из местного камня: центральная цитадель, четыре башни и мощные стены до сих пор хранят дыхание Средневековья. Землетрясение XVIII века разрушило его, но даже руины впечатляют и заставляют представить рыцарей и крестьян, населявших эти места.

Церковь над долиной

Рядом с крепостью стоит ещё одна жемчужина — церковь Санта-Мария-делла-Пьета. Восьмиугольное строение возведено, по легенде, в благодарность за избавление от разбойников. Сочетание суровой военной архитектуры и тихого религиозного символа делает это место по-настоящему уникальным.

Живая история

Сегодня замок открыт для всех бесплатно. Вокруг деревни появились гостевые дома, проходят культурные события. Здесь прошлое и настоящее переплетаются: крепость остаётся символом региона и его неисчерпаемой памяти.

Замок в кино

Рокка Калашио известен и в кино. Самая знаменитая работа — фильм Ladyhawke 1985 года, где замок стал домом отшельника. С тех пор его стены не раз служили декорациями для международных проектов.

Почему стоит посетить

Здесь встречаются тишина, горизонт без границ и камни, впитавшие века. Посещение Рокка Калашио — не просто экскурсия, а опыт, который остаётся с вами надолго.

Уточнения

Рокка-Калашио (итал   lang="it">Castello di Rocca Calascio) — средневековый замок в деревне Рокка-Калашио, в коммуне Калашо, в провинции Л’Акуила, в регионе Абруцци, Италия. Крепость находится на высоте 1 464 метров над уровнем моря. По этому показателю она является самой высокогорной в Италии.

Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии с населением. Область Абруцци расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Шекспир, образы его персонажей – один из самых ярких трендов осени 2025 года
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
Кофе с утра не только бодрит, но и поднимает настроение, — немецкие учёные
Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Мужчина спустя 30 лет снова почувствовал себя счастливым благодаря мозговому импланту
Простые молнии появляются из-за космической радиации
Брэндон Ховард едет на Интервидение представлять США: все подробности
Алжирская боксерша, которую все считали мужчиной, перестала выходить на ринг
Антидемпинговое расследование: США могут ввести пошлины на палладий из России
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.