Тропа по воздуху и деревья-гиганты: что скрывает парк, похожий на мир из фантастики

2:41
Туризм

Представьте парк будущего: среди небоскрёбов возвышаются гигантские "деревья" со светящейся кроной, в оранжереях бушует тропический лес, а над всем этим нависает подвесной мост, будто из фантастического фильма. Это не кадры из "Аватара" — это Gardens by the Bay, визитная карточка Сингапура, которую просто невозможно пропустить.

Сады у залива
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сады у залива

Парк, который изменил город

"Сады у Залива" открылись в 2012 году после пяти лет строительства и сразу стали местом притяжения туристов и местных жителей. Сегодня это вторая по популярности достопримечательность страны после аэропорта, и сюда приходят не только туристы, но и сами сингапурцы — на пробежку или вечернюю прогулку.

Площадь парка — около 100 гектаров в самом центре города, и значительная его часть доступна бесплатно. Особенно впечатляет вечернее световое шоу, когда супердеревья оживают под музыку, переливаясь десятками цветов.

Цветочный Купол и Облачный Лес

Главные жемчужины "Садов" — две огромные оранжереи: Flower Dome ("Цветочный Купол") и Cloud Forest ("Облачный Лес").

В "Цветочном Куполе" круглый год поддерживается комфортные +24 °C. Здесь можно увидеть оливковые деревья, баобабы и коллекцию экзотических растений со всего мира.

"Облачный Лес" занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая теплица планеты. Здесь работает искусственный водопад, а посетители могут подняться на лифте на вершину искусственной горы и пройтись по мостикам среди облаков.

Футуристические супердеревья

И всё же главная визитная карточка парка — SuperTree Grove. Это 18 гигантских конструкций высотой от 25 до 50 метров. Каждое "дерево" покрыто более чем 160 тысячами растений и оборудовано солнечными панелями, которые питают вечернюю подсветку.

Некоторые супердеревья собирают дождевую воду, чтобы потом использовать её для полива, — экологичный подход, который стал символом всей инфраструктуры Сингапура. На вершине одного из деревьев работает ресторан с панорамным видом на залив.

Skyway и другие уголки парка

Особое впечатление производит подвесной мост OCBC Skyway, соединяющий два супердерева.

Кроме того, в парке можно найти павильон кактусов, аллею каменных деревьев, огромную площадку для концертов и фестивалей, рассчитанную на 30 000 человек.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
