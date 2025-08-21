Где в Крыму спрятан дракон и царский пляж: тропа, которая ведёт в прошлое и будущее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Если вы думаете, что Крым — это только пляжи и виноградники, то Тропа Голицына докажет обратное. Это 5,5 километров приключений: гроты, бухты, скалы и виды, от которых захватывает дух.

Тропа Голицына
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Merinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тропа Голицына

Маршрут, полный открытий

Начинается прогулка прямо с набережной Нового Света, откуда тропа тянется вдоль Зеленой бухты. Первыми встречают каменные ступени и смотровые площадки, а чуть дальше — знаменитый грот Голицына, или, как его ещё называют, грот Шаляпина. Высота его стен достигает 30 метров.

Князь Голицын устраивал здесь роскошные приёмы и дегустации шампанского. А легенда утверждает, что в глубине грота однажды пел сам Фёдор Шаляпин.

Виды, от которых захватывает дух

После грота дорога ведёт к Синей бухте. Здесь взгляд притягивает мыс Капчик — скальный гигант, похожий на фантастического дракона. Он разделяет Синюю и Голубую бухты и образует узкий проход, по которому можно пройтись, словно по каменному мосту над морем.

Чуть дальше открывается Царский пляж — когда-то излюбленное место знати. Сегодня он доступен каждому и продолжает поражать своей уединённой красотой. Отсюда тропа уводит в Можжевеловую рощу, где воздух напоён ароматами хвои.

История и кино

У этой тропы богатая история. Её проложили в 1912 году, когда князь Голицын готовился к визиту Николая II. 

А кинокадры здесь узнает каждый: пейзажи тропы стали фоном для фильмов "Спортлото-82", "Три плюс два", "Пираты XX века" и "Анна Каренина".

Когда лучше идти

Тропа открыта круглый год, но особенно хороша весной и осенью, когда солнце не такое жаркое. Летом стоит выходить утром, ведь тени здесь мало.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
