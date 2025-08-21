Где в Крыму спрятан дракон и царский пляж: тропа, которая ведёт в прошлое и будущее

Если вы думаете, что Крым — это только пляжи и виноградники, то Тропа Голицына докажет обратное. Это 5,5 километров приключений: гроты, бухты, скалы и виды, от которых захватывает дух.
Начинается прогулка прямо с набережной Нового Света, откуда тропа тянется вдоль Зеленой бухты. Первыми встречают каменные ступени и смотровые площадки, а чуть дальше — знаменитый грот Голицына, или, как его ещё называют, грот Шаляпина. Высота его стен достигает 30 метров.
Князь Голицын устраивал здесь роскошные приёмы и дегустации шампанского. А легенда утверждает, что в глубине грота однажды пел сам Фёдор Шаляпин.
После грота дорога ведёт к Синей бухте. Здесь взгляд притягивает мыс Капчик — скальный гигант, похожий на фантастического дракона. Он разделяет Синюю и Голубую бухты и образует узкий проход, по которому можно пройтись, словно по каменному мосту над морем.
Чуть дальше открывается Царский пляж — когда-то излюбленное место знати. Сегодня он доступен каждому и продолжает поражать своей уединённой красотой. Отсюда тропа уводит в Можжевеловую рощу, где воздух напоён ароматами хвои.
У этой тропы богатая история. Её проложили в 1912 году, когда князь Голицын готовился к визиту Николая II.
А кинокадры здесь узнает каждый: пейзажи тропы стали фоном для фильмов "Спортлото-82", "Три плюс два", "Пираты XX века" и "Анна Каренина".
Тропа открыта круглый год, но особенно хороша весной и осенью, когда солнце не такое жаркое. Летом стоит выходить утром, ведь тени здесь мало.
