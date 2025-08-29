Феррара: 4 маршрута на велосипеде – от Наполеона до аббатства – приключения ждут

Феррара на велосипеде: 4 маршрута для незабываемого путешествия по Италии

Туризм

Феррара давно заслужила звание "города велосипедов" - Ferrara città delle biciclette - и по праву считается одной из лучших точек в Италии для двухколёсных прогулок. Здесь велосипед — не просто средство передвижения, а часть городской культуры. Специальные дорожки, тихие маршруты вдали от автомобильного потока и гармоничное сочетание истории и природы делают её идеальным местом для тех, кто хочет совместить спорт и отдых.

Фото: commons.wikimedia by STFMIC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Феррара, Италия

Поездка вдоль стен

Самый короткий и популярный маршрут — это 9-километровая дорога вдоль стен Феррары, построенных между 1493 и 1618 годами. Здесь можно увидеть бастион Сан-Паолу, ворота Porta Paola и Porta Romana, а также знаменитый замок Эсте. Поездка подходит даже для семей с детьми или тех, кто располагает всего парой часов.

По следам Наполеона: Percorso ciclopedonale del Burana

Любителям длинных маршрутов подойдёт 56-километровая трасса вдоль канала Бурана. Она ведёт через Бондено и резиденцию Эсте — Delizia Estense della Diamantina, а затем к лесу Порпорана. Обратный путь проходит через парк Бассани. Маршрут назван в честь наполеоновского кабеля, проложенного вдоль канала.

Между лагунами и каналами: кольцо Долин Комаккио

55 километров пути позволяют открыть для себя уникальные пейзажи дельты По. Здесь находятся Рыбацкая станция Foce, Casone Donnabona, морские курорты Лидо-ди-Спина и Лидо-дельи-Эстенси, а также оживлённый порт Порто Гарибальди. Возвращение в Феррару проходит через живописный мост Треппонти и музей Маринати.

Аббатство Помпоза и замок Мезола

Ещё один маршрут длиной около 55 километров начинается у замка Эстенсе в Мезоле. Он проходит через рыбацкий посёлок Горо, Сакка-ди-Горо, лес Мезола и оазис Канневи. Кульминация маршрута — аббатство Помпоза, один из важнейших монастырей Средневековья. Дорога назад ведёт через Торре Абате и набережную Белого канала.

Таким образом, Феррара и её окрестности предлагают невероятное разнообразие веломаршрутов — от коротких семейных прогулок до целых экспедиций между лагунами, лесами и историческими памятниками. Это сочетание спорта, природы и культурного наследия делает город обязательным пунктом для всех, кто хочет открыть Италию с неожиданной стороны.

Уточнения

Ферра́ра (итал. Ferrara, эмил.-ром. Frara, лат. Ferraria) — город в итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции. Расположен на востоке Паданской равнины, в дельте реки По.

