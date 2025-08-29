Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблочное желе без желатина и пектина: секрет густоты раскрывают сами плоды
Стены дышат сыростью? Этот способ вернёт дому свежесть
Ошибка с уходом оборачивается морщинами: корейская система защищает от раннего старения
Красота оранжевой коры обманчива: вкус внутри зависит от незаметных деталей
Штрафом не отделаться: когда нарушение ПДД заканчивается конфискацией автомобиля
Три тонны ярости: почему рассвирепевший носорог — самый опасный обитатель саванны
Токио заговорил о Москве иначе: почему японцы признали невозможность разрыва отношений
Артрит не победит: 5 упражнений, которые возвращают свободу движений
Бензина нет: еще один регион России встал в очереди к пустым колонкам

Феррара: 4 маршрута на велосипеде – от Наполеона до аббатства – приключения ждут

Феррара на велосипеде: 4 маршрута для незабываемого путешествия по Италии
2:43
Туризм

Феррара давно заслужила звание "города велосипедов" - Ferrara città delle biciclette - и по праву считается одной из лучших точек в Италии для двухколёсных прогулок. Здесь велосипед — не просто средство передвижения, а часть городской культуры. Специальные дорожки, тихие маршруты вдали от автомобильного потока и гармоничное сочетание истории и природы делают её идеальным местом для тех, кто хочет совместить спорт и отдых.

Феррара, Италия
Фото: commons.wikimedia by STFMIC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Феррара, Италия

Поездка вдоль стен

Самый короткий и популярный маршрут — это 9-километровая дорога вдоль стен Феррары, построенных между 1493 и 1618 годами. Здесь можно увидеть бастион Сан-Паолу, ворота Porta Paola и Porta Romana, а также знаменитый замок Эсте. Поездка подходит даже для семей с детьми или тех, кто располагает всего парой часов.

По следам Наполеона: Percorso ciclopedonale del Burana

Любителям длинных маршрутов подойдёт 56-километровая трасса вдоль канала Бурана. Она ведёт через Бондено и резиденцию Эсте — Delizia Estense della Diamantina, а затем к лесу Порпорана. Обратный путь проходит через парк Бассани. Маршрут назван в честь наполеоновского кабеля, проложенного вдоль канала.

Между лагунами и каналами: кольцо Долин Комаккио

55 километров пути позволяют открыть для себя уникальные пейзажи дельты По. Здесь находятся Рыбацкая станция Foce, Casone Donnabona, морские курорты Лидо-ди-Спина и Лидо-дельи-Эстенси, а также оживлённый порт Порто Гарибальди. Возвращение в Феррару проходит через живописный мост Треппонти и музей Маринати.

Аббатство Помпоза и замок Мезола

Ещё один маршрут длиной около 55 километров начинается у замка Эстенсе в Мезоле. Он проходит через рыбацкий посёлок Горо, Сакка-ди-Горо, лес Мезола и оазис Канневи. Кульминация маршрута — аббатство Помпоза, один из важнейших монастырей Средневековья. Дорога назад ведёт через Торре Абате и набережную Белого канала.

Таким образом, Феррара и её окрестности предлагают невероятное разнообразие веломаршрутов — от коротких семейных прогулок до целых экспедиций между лагунами, лесами и историческими памятниками. Это сочетание спорта, природы и культурного наследия делает город обязательным пунктом для всех, кто хочет открыть Италию с неожиданной стороны.

Уточнения

Ферра́ра (итал. Ferrara, эмил.-ром. Frara, лат. Ferraria) — город в итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции. Расположен на востоке Паданской равнины, в дельте реки По. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Стоп-линия превращается в капкан: как дорога мстит за невнимательность
Едет батюшка не с оружием, а с Крестом, Евангелием и Чашей — вместе с казаками на передовой — иерей Тимофей Чайкин
Обычная шарлотка превратилась в шедевр: всего два ингредиента меняют всё
Сухая ботва может обмануть: недозрелая картошка быстро портится на хранении
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Усатый Галкин* в шлёпанцах и с мусорным пакетом обратился к хозяйке
Дверца холодильника оказалась ловушкой для еды: но есть продукты, которые там не портятся
Помада, которая переживёт и кофе, и свидание: секрет в четырёх шагах
Опаснее, чем алкоголь: популярные товары могут запретить продавать на маркетплейсах
Концерт Макса Коржа в Алматы сорван: причина удивила всех фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.