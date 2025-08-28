Где найти белый песок и бирюзовое море вдали от толп туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:31
Туризм

Испания славится не только культурным наследием, архитектурой и гастрономией, но и потрясающими пляжами, которые по праву можно назвать райскими.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белый песок, прозрачная бирюзовая вода и атмосфера спокойствия делают их идеальным местом для летнего отдыха. Здесь можно найти уединённые уголки вдали от шумных толп, насладиться природной красотой и почувствовать гармонию.

В стране немало курортов, но именно белые пляжи считаются настоящим символом спокойного и размеренного отдыха. Они отличаются мягким песком, который словно светится на солнце, и морем, где разные оттенки синего и зелёного создают живописные контрасты.

7 белых пляжей Испании

Плайя-де-Сес-Иллетес (Форментера) — один из самых известных пляжей Балеарских островов, прославившийся кристальной водой и мягким белым песком. Его нередко сравнивают с Карибами.

Плайя-де-Родас (острова Сиес, Галисия) — этот пляж известен своим полукруглым очертанием и белым песком, обрамлённым сосновыми лесами. Он часто попадает в списки лучших пляжей Европы.

Плайя-де-Пеньярронда (Астурия) — уголок дикой природы на севере Испании, окружённый скалами и зелёными холмами. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой и видом Атлантики.

Плайя-де-Болония (Андалусия) — пляж с уникальными дюнами и видом на древние руины города Баэло-Клавдия. Идеальное сочетание истории и природной красоты.

Плайя-де-лос-Геновесес (Андалусия) — расположен в природном парке Каба-де-Гата. Этот пляж привлекает уединённой атмосферой и девственной природой.

Плайя-де-Папагайо (Лансароте, Канарские острова) — один из самых живописных пляжей архипелага, расположенный в бухте с золотисто-белым песком и спокойным морем.

Плайя-де-лас-Кончас (Ла-Грасиоса, Канарские острова) — место с белым песком и ярко-бирюзовой водой, где можно почувствовать себя в настоящем раю вдали от цивилизации.

Эти пляжи объединяют в себе красоту и разнообразие ландшафтов Испании: от Атлантического побережья до Средиземного моря и Канарских островов. Каждый из них уникален, но вместе они создают образ Испании как страны, где мечта об идеальном морском отдыхе становится реальностью.

Уточнения

Форменте́ра (исп. Formentera) — один из Питиузских островов (юго-западной части Балеарских островов) в Средиземном море. Принадлежит Испании.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
