Почему россияне выбирают Хургаду, а не другие курорты Египта

Новости
Туризм

Хургада продолжает укреплять позиции одного из самых востребованных курортов Египта. По данным туристической отрасли, заполняемость отелей в городе достигла 100%, что наглядно демонстрирует высокий интерес со стороны путешественников. Сегодня здесь отдыхают туристы из самых разных стран, однако лидерами по числу приезжающих остаются немцы.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

Чтобы соответствовать растущему спросу, гостиницы Хургады внедряют новые развлекательные программы и расширяют спектр предлагаемых услуг. Для гостей организуются тематические вечера, гастрономические фестивали с блюдами кухонь мира, а также красочные мероприятия, в которых демонстрируются композиции из фруктов и цветов. Всё это создаёт атмосферу праздника и делает отдых по-настоящему незабываемым.

Особенно заметен поток туристов из России. По словам экспертов, у россиян есть несколько причин выбирать именно Хургаду. В первую очередь — это тёплый климат круглый год, благодаря которому курорт остаётся привлекательным как летом, так и зимой. Вторая причина — широкий спектр развлечений, включающий водные виды спорта, экскурсии к коралловым рифам, прогулки по пустыне и насыщенную вечернюю жизнь.

Немаловажным фактором является и удобная транспортная доступность: из России выполняются прямые рейсы, что значительно упрощает путешествие. Кроме того, в Хургаде представлен широкий выбор отелей — от бюджетных до люксовых, что позволяет каждому туристу подобрать вариант по вкусу и возможностям.

Главный редактор портала "Турпром" отмечает, что Хургада — это не просто курорт с пляжами и отелями. Это место, которое сочетает в себе уникальные природные красоты, историческое наследие и современный сервис. Именно поэтому он считает Хургаду идеальным направлением для российских туристов, где можно найти баланс между качественным отдыхом и доступной стоимостью.

Таким образом, стопроцентная заполняемость отелей стала закономерным результатом: Хургада успешно сочетает высокий уровень сервиса, богатую инфраструктуру и природные преимущества, что делает её одним из главных центров притяжения для путешественников со всего мира.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
