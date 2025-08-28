Почему россияне выбирают Хургаду, а не другие курорты Египта

Хургада продолжает укреплять позиции одного из самых востребованных курортов Египта. По данным туристической отрасли, заполняемость отелей в городе достигла 100%, что наглядно демонстрирует высокий интерес со стороны путешественников. Сегодня здесь отдыхают туристы из самых разных стран, однако лидерами по числу приезжающих остаются немцы.
Чтобы соответствовать растущему спросу, гостиницы Хургады внедряют новые развлекательные программы и расширяют спектр предлагаемых услуг. Для гостей организуются тематические вечера, гастрономические фестивали с блюдами кухонь мира, а также красочные мероприятия, в которых демонстрируются композиции из фруктов и цветов. Всё это создаёт атмосферу праздника и делает отдых по-настоящему незабываемым.
Особенно заметен поток туристов из России. По словам экспертов, у россиян есть несколько причин выбирать именно Хургаду. В первую очередь — это тёплый климат круглый год, благодаря которому курорт остаётся привлекательным как летом, так и зимой. Вторая причина — широкий спектр развлечений, включающий водные виды спорта, экскурсии к коралловым рифам, прогулки по пустыне и насыщенную вечернюю жизнь.
Немаловажным фактором является и удобная транспортная доступность: из России выполняются прямые рейсы, что значительно упрощает путешествие. Кроме того, в Хургаде представлен широкий выбор отелей — от бюджетных до люксовых, что позволяет каждому туристу подобрать вариант по вкусу и возможностям.
Главный редактор портала "Турпром" отмечает, что Хургада — это не просто курорт с пляжами и отелями. Это место, которое сочетает в себе уникальные природные красоты, историческое наследие и современный сервис. Именно поэтому он считает Хургаду идеальным направлением для российских туристов, где можно найти баланс между качественным отдыхом и доступной стоимостью.
Таким образом, стопроцентная заполняемость отелей стала закономерным результатом: Хургада успешно сочетает высокий уровень сервиса, богатую инфраструктуру и природные преимущества, что делает её одним из главных центров притяжения для путешественников со всего мира.
Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.
