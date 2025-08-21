Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Посёлок на Байкале, где коровы гуляют по улицам, а легенды живут в каждом камне

Посёлок Хужир на Ольхоне — центр жизни и туризма Байкала, по мнению гидов
2:43
Туризм

Если вы ищете место, где шаманские легенды соседствуют с советскими руинами, а песчаные улицы ведут прямо к берегу Байкала, добро пожаловать в Хужир. Это не просто деревня, а настоящая "столица" острова Ольхон — центр жизни, истории и туризма.

Поселок Хужир
Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поселок Хужир

От кочевников до рыбзавода

Название "Хужир" в переводе с бурятского означает "солончак", хотя солончаки тут не встретишь. Посёлок вырос на границе степей и северных боров, где в XIX веке жили буряты-скотоводы. Они пасли скот, ловили рыбу и даже охотились на нерпу.

Всё изменилось в 1930-е, когда здесь появился Маломорский рыбзавод. Вместе с переселенцами на Байкал пришли сейнеры, омуля в бочках, бараки, школа и клуб. В лучшие времена Хужир насчитывал до трёх тысяч жителей. Но в 90-е завод закрыли, рыбалку запретили, а вместе с этим остановилась и единственная электростанция. Зимними вечерами остров погружался во тьму, и электричество выдавали генераторы всего на пару часов в день.

Возрождение и новые смыслы

Второе дыхание Хужир получил только в 2005 году, когда по дну пролива проложили кабель. С тех пор всё изменилось: вместо рабочих цехов появились кофейни, арт-пространства и турбазы. Рыбаков сменили гиды и продавцы сувениров, а посёлок превратился в туристический центр Байкала.

Улица, похожая на кино

Главная Байкальская улица Хужира словно сошла с экрана вестерна. Весной и осенью ветер гонит перекати-поле между заколоченными окнами, коровы спокойно разгуливают по дороге, и кажется, что вот-вот появится Неуловимый Джо на "буханке". Но летом всё оживает: экскурсии на катерах и вертолётах, прокат велосипедов, кафе с видом на закат и лавки с шаманскими бубнами.

Музей, памятники и церковь

История поселка хранится в деталях. Старая школа 1945 года, памятник ольхонским женщинам-рыбачкам, уличная экспозиция с подъездками и омулёвыми бочками — всё это напоминает о прошлом. Отдельное место занимает краеведческий музей Николая Ревякина: небольшой, с табличками от руки, но с большой душой.

Над Хужиром возвышается церковь Державной иконы Божьей Матери (2007), а у берега ржавеют сейнеры — напоминание о том, что когда-то это был центр рыбного промысла Байкала.

Уточнения

Хужи́р (бур Хужар"солончак") — посёлок в Ольхонском районе Иркутской области.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
