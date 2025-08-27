Почему новые каюты SWISS вызывают споры о приватности и цене

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
2:46
Туризм

Авиакомпания SWISS готовится представить обновлённый продукт премиум-класса для дальнемагистральных рейсов — новую концепцию кают под брендом SWISS Senses.

Airbus A350
Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog (Веб-сайт), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Airbus A350

Первым её получит Airbus A350, а в дальнейшем модернизация затронет и другие широкофюзеляжные самолёты флота. Как следует из публикации One Mile at a Time, это швейцарский вариант концепции Lufthansa Allegris, адаптированный под имидж SWISS.

Главное новшество — трёхместный люкс SWISS First Grand Suite. В салоне первого класса будут размещаться три люкса: два одноместных и один двухместный. При этом предусмотрена возможность комбинировать центральный двухместный люкс с левым одноместным, превращая их в единое пространство. Такой вариант позиционируется как автономный номер, где пассажиры смогут отдыхать, работать или даже проводить мини-конференции.

SWISS делает ставку на маркетинг, подчеркивая эксклюзивность и уединение новых кают. Коммерческий директор авиакомпании Хайке Бирленбах отмечает, что в приоритете — комфорт и приватность клиентов высшего класса. Забронировать люкс можно будет через специальную горячую линию SWISS First, старт продаж ожидается к началу 2026 года.

Однако не обошлось без критики. Эксперты указывают, что заявленная конфиденциальность не является абсолютной: пассажиры остаются разделены проходом, а ванная комната в салоне общего пользования. В результате обещание "полной приватности" выглядит несколько преувеличенным по сравнению с предложениями конкурентов.

Сомнения вызывает и вопрос монетизации. Чтобы оправдать затраты на новый продукт, цена должна быть достаточно высокой, но в то же время приемлемой для двух или трёх пассажиров одновременно. Не все аналитики уверены, что модель окажется устойчивой с коммерческой точки зрения.

Отдельным минусом называют отсутствие возможности онлайн-бронирования. Необходимость звонить в колл-центр для оформления билета воспринимается как шаг назад в сфере клиентского сервиса. Наблюдатели считают, что для удобства клиентов стоит интегрировать этот процесс в цифровые каналы.

В целом SWISS First Grand Suite воспринимается не столько как революция, сколько как обновлённое позиционирование существующих продуктов. Хотя идея трёхместного люкса звучит ярко, успех во многом будет зависеть от того, насколько Lufthansa Group сумеет адаптировать её под запросы состоятельной аудитории и правильно выстроить стратегию продаж.

Уточнения

Swiss International Air Lines также известная, как SWISS — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
