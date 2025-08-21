Не пляжи, а сокровища: почему настоящая Болгария скрыта в скалах, подземельях и запахе роз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для многих Болгария — это всего лишь пляжи Черного моря и курорты вроде Солнечного Берега. Но стоит открыть её с другой стороны — и вы окажетесь в мире, где йогурт считается национальным достоянием, розовое масло стоит дороже золота, а в скалах прячутся настоящие храмы.

Болгария, Белоградчикские скалы
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Болгария, Белоградчикские скалы

Эта страна удивляет сочетанием древности и современности: фракийцы пили вино из золотых кубков, а сегодня аромат болгарской розы входит в духи Chanel и Dior. Здесь соседствуют древние легенды, социалистическое наследие и живой, южный характер.

Йогурт, который покорил космос

Болгарский йогурт давно стал брендом страны. Его уникальность в бактерии Lactobacillus bulgaricus, которая выживает даже в желудочном соке и доходит до кишечника. Благодаря этому продукту Болгарию называют "родиной долголетия".

Илья Мечников, нобелевский лауреат, был уверен, что именно болгарский йогурт способен продлить жизнь. В Японии на его основе создали пробиотик "Лактис", а с 1970-х годов в США и Японии выпускается "Meiji Bulgaria Yoghurt LB51". Даже советские космонавты брали йогурт с собой в космос — натуральный пробиотик был частью их рациона.

Розы дороже золота

Болгария даёт миру 85% розового масла — того самого, которое используется в парфюмах Chanel, Dior и Clive Christian. Сбор лепестков превращён в целый ритуал: женщины выходят в поле на рассвете, когда цветы особенно ароматны. Чтобы получить всего один литр масла, нужно переработать три тонны лепестков.

В эпоху социализма розовое масло было своеобразной валютой: его обменивали на технологии и даже нефть. Сегодня килограмм стоит около 10 000 евро — это дороже золота. И именно этот аромат делает Болгарию узнаваемой во всём мире.

Подземные церкви

Во времена османского владычества болгары спасали свою веру необычным способом — строили храмы под землёй или прямо в скалах. Такие церкви почти невозможно было заметить снаружи, зато внутри сохранялись фрески и иконы.

В Ивановских скальных церквях, внесённых в список ЮНЕСКО, до сих пор можно увидеть XIII-вековую "Тайную вечерю", где апостолы изображены с болгарскими чертами лица. А в центре Софии церковь Святой Петки Самарджийской спрятана в подземном переходе.

Крепость и скалы Белоградчика

На севере Болгарии возвышается крепость Калето, которая служила и оборонительным пунктом, и символом борьбы против османов. Рядом находится природный феномен — Белоградчикские скалы, протянувшиеся почти на 30 километров. Камни причудливой формы напоминают фигуры людей и животных, а у каждой из них есть своя легенда.

Итог

Болгария — это не только море и пляжный отдых. Это страна с уникальной культурой, историей и природой. Йогурт, розовое масло, подземные церкви и фантастические скалы — всё это делает её местом, куда стоит отправиться хотя бы раз в жизни.

Уточнения

Болга́рия официально — Респу́блика Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
