Китайский ресторан в Мадриде покорил Michelin: секрет успеха уличной еды за 20 евро

2:36
Туризм

В самом сердце Мадрида, всего в нескольких метрах от шумной Гран-Виа, расположился ресторан китайской кухни Little Dragon, который сумел добиться впечатляющего успеха: он вошёл в знаменитый гастрономический путеводитель Michelin.

дамплинги с чили
Фото: commons.wikimedia by ZhengZhou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
дамплинги с чили

Для заведения, открытого всего в 2023 году супругами Тересой Ленг и Алексом Чжаном из Шанхая, это признание стало настоящим достижением. Уже в июле прошлого года Little Dragon оказался на первом месте в списке наиболее рекомендуемых ресторанов города, а теперь закрепил статус благодаря высокой оценке экспертов.

Находится ресторан на улице Калле-де-лос-Рейес — месте, которое известно мадридцам как центр гастрономической жизни с множеством заведений азиатской кухни, сообщает Infobae. Однако Little Dragon сумел выделиться на фоне конкурентов благодаря вниманию к деталям, качеству блюд и аутентичному подходу.

Основу меню составляют димсамы (dumplings), приготовленные вручную и представленные в широком разнообразии начинок. Здесь можно попробовать знаменитые суповые пельмени сяолунбао, сочные суповые пельмени, жареные манты Sheng Jian Bao и нежные вонтоны.

Ещё одна гордость заведения — китайская лапша ламянь, приготовленная по традиционной технологии вытягивания теста. Помимо этого, в меню представлены закуски: салат из огурцов с вишней, хрустящие фриттеры, а также основные блюда вроде жареного риса с филе свинины.

Одним из главных преимуществ Little Dragon остаётся доступная ценовая политика. Так, димсамы стоят от 7 до 10 евро, порция лапши — до 11 евро, закуски обойдутся в 4,50-6,50 евро, а десерты — до 7 евро. В среднем полноценный ужин обходится посетителям примерно в 20 евро — показатель, который приятно удивляет для ресторана уровня Michelin.

Интерьер Little Dragon оформлен со вкусом: уютная атмосфера дополнена восточными акцентами в декоре, что делает его не просто местом для еды, а пространством, где гости могут почувствовать дух шанхайской культуры.

Little Dragon стал наглядным примером того, как небольшое заведение с правильной концепцией, вниманием к традициям и доступными ценами может завоевать признание одной из самых авторитетных ресторанных систем мира.

Уточнения

Дамплинги (англ. dumpling) — в английском языке и англоязычной кулинарной терминологии обобщающее название блюд пельменного типа, происходящих из различных стран мира.

Вонтоны (правильнее ваньтхань, кантон. трад. 雲吞, упр. 云吞 wàhntān [wɐ̀ntʰɐ́n]; также пишется 餛飩 / 馄饨) — разновидность пельменей в китайской кухне. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
