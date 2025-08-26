Чесотка во французской клинике: есть ли опасность для туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Кабестани зафиксировано девять случаев чесотки в клинике Медиполь
2:17
Туризм

Во Франции зафиксирована локальная вспышка чесотки: девять случаев заболевания выявлены среди медицинского персонала клиники Медиполь в городе Кабестан (департамент Восточные Пиренеи). По данным администрации учреждения, около 200 человек были определены как потенциальные контакты, и для них введён строгий санитарный протокол, пишет издание Infobae.

Врач
Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Заражение началось после госпитализации онкологического пациента, у которого наблюдались кожные поражения. Позднее выяснилось, что его супруга является переносчиком инфекции. Вскоре после контакта две медсестры отметили у себя характерные симптомы — сильный зуд, усиливающийся в ночное время. Это стало первым тревожным сигналом.

К середине августа число случаев среди персонала увеличилось до десяти. Руководство клиники начало информировать сотрудников через электронные письма, а профсоюзы сообщили о риске заражения для 200 специалистов. Медсёстры публично выразили обеспокоенность не только состоянием здоровья коллег, но и безопасностью пациентов и собственных семей.

Чесотка вызывается микроскопическим клещом Sarcoptes scabiei, который проникает в верхние слои кожи. Основные симптомы болезни — интенсивный зуд, сыпь и раздражение, чаще всего усиливающиеся ночью. Заболевание отличается высокой заразностью: оно может передаваться как при непосредственном контакте, так и через постельное бельё, одежду и другие предметы.

Для борьбы со вспышкой руководство клиники организовало профилактическое лечение сотрудников. В качестве дополнительных мер рекомендовано стирать одежду и текстиль при температуре 60 градусов или обрабатывать их специальными дезинфицирующими средствами.

Территориальный директор учреждения заверил, что несмотря на возникшие сложности, работа клиники продолжается в штатном режиме. Однако медицинские работники подчёркивают: ситуация требует повышенного внимания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди персонала и пациентов.

Уточнения

Восто́чные Пирене́и (фр. Pyrénées-Orientales, окс. Pirenèus Orientals, кат. Pirineus Orientals) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
