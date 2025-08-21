113 миллионов растворились в воздухе: чем обернулся курский туризм для бюджета

КСП Курской области выявила финансовые нарушения на 113 млн рублей в Минтуризма

В Курской области разгорелся скандал вокруг Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма. Контрольно-счётная палата (КСП) опубликовала результаты проверки, которые заставляют задуматься: куда уходят бюджетные миллионы?

Финансовые нарушения на сотни миллионов

Главный вывод отчёта ошеломляет: в деятельности министерства выявлено 10 серьёзных финансовых нарушений на сумму более 113 млн рублей.

"По итогам проверки законности и эффективности расходования средств, направленных в 2023–2024 годах в виде субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения, установлены 10 финансовых нарушений на общую сумму 113 387,7 тыс. рублей, выразившихся в заключении Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области", — говорится в сообщении.

Нефинансовые ошибки и слабый контроль

Кроме "денежных дыр", аудиторы зафиксировали более 40 нарушений нефинансового характера. Речь идёт о том, что чиновники попросту не следили за тем, как получатели субсидий выполняют условия соглашений.

Деньги ушли, результата нет

Особый резонанс вызвал случай, когда бюджет потерял 5,5 млн рублей. Средства выделили на проект, который так и не был реализован. Министерство расторгло соглашение только через пять месяцев после истечения сроков.

Однако на момент составления отчёта деньги в бюджет не вернулись, а в суд с требованием вернуть их министерство так и не обратилось.

Факты нецелевого использования

Отдельно КСП указала на два случая, когда более 21 млн рублей были потрачены вовсе не по назначению.

