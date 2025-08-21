113 миллионов растворились в воздухе: чем обернулся курский туризм для бюджета

В Курской области разгорелся скандал вокруг Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма. Контрольно-счётная палата (КСП) опубликовала результаты проверки, которые заставляют задуматься: куда уходят бюджетные миллионы?
Главный вывод отчёта ошеломляет: в деятельности министерства выявлено 10 серьёзных финансовых нарушений на сумму более 113 млн рублей.
"По итогам проверки законности и эффективности расходования средств, направленных в 2023–2024 годах в виде субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения, установлены 10 финансовых нарушений на общую сумму 113 387,7 тыс. рублей, выразившихся в заключении Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области", — говорится в сообщении.
Кроме "денежных дыр", аудиторы зафиксировали более 40 нарушений нефинансового характера. Речь идёт о том, что чиновники попросту не следили за тем, как получатели субсидий выполняют условия соглашений.
Особый резонанс вызвал случай, когда бюджет потерял 5,5 млн рублей. Средства выделили на проект, который так и не был реализован. Министерство расторгло соглашение только через пять месяцев после истечения сроков.
Однако на момент составления отчёта деньги в бюджет не вернулись, а в суд с требованием вернуть их министерство так и не обратилось.
Отдельно КСП указала на два случая, когда более 21 млн рублей были потрачены вовсе не по назначению.
