113 миллионов растворились в воздухе: чем обернулся курский туризм для бюджета

1:59
Туризм

В Курской области разгорелся скандал вокруг Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма. Контрольно-счётная палата (КСП) опубликовала результаты проверки, которые заставляют задуматься: куда уходят бюджетные миллионы?

Бумаги финансирования
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бумаги финансирования

Финансовые нарушения на сотни миллионов

Главный вывод отчёта ошеломляет: в деятельности министерства выявлено 10 серьёзных финансовых нарушений на сумму более 113 млн рублей.

"По итогам проверки законности и эффективности расходования средств, направленных в 2023–2024 годах в виде субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения, установлены 10 финансовых нарушений на общую сумму 113 387,7 тыс. рублей, выразившихся в заключении Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области", — говорится в сообщении.

Нефинансовые ошибки и слабый контроль

Кроме "денежных дыр", аудиторы зафиксировали более 40 нарушений нефинансового характера. Речь идёт о том, что чиновники попросту не следили за тем, как получатели субсидий выполняют условия соглашений.

Деньги ушли, результата нет

Особый резонанс вызвал случай, когда бюджет потерял 5,5 млн рублей. Средства выделили на проект, который так и не был реализован. Министерство расторгло соглашение только через пять месяцев после истечения сроков.

Однако на момент составления отчёта деньги в бюджет не вернулись, а в суд с требованием вернуть их министерство так и не обратилось.

Факты нецелевого использования

Отдельно КСП указала на два случая, когда более 21 млн рублей были потрачены вовсе не по назначению.

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
