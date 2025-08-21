Афины без толп и жары: почему русские туристы бронируют билеты именно сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Жара, толпы отдыхающих и высокие цены — именно этим летом теперь многие готовы пожертвовать ради более спокойного отдыха. Всё больше туристов из Европы и России делают выбор в пользу межсезонья: осень, зима и весна становятся временем, когда путешествие в Средиземноморье приносит максимум удовольствия.

Осень Афин
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осень Афин

Греция вне пляжного сезона

Сегодня Греция активно стремится показать туристам, что страна привлекательна не только летом. Осенне-зимний отдых набирает популярность: комфортный климат, меньше очередей у достопримечательностей и заметно доступнее цены. Особенно это ценят российские путешественники, которые предпочитают культурные впечатления пляжному отдыху.

Мнение экспертов о тренде

"Европейцы не готовы идти на компромиссы в вопросах путешествий; они всё чаще выбирают более спокойные направления и поездки в непиковые часы", — отметил президент Европейской комиссии по туризму Мигель Санс.

Эту тенденцию подхватывают и российские туристы, стремясь избежать летней суеты.

Стратегия TUI: продлить сезон

Крупнейший европейский туроператор TUI видит в этом тренде новые возможности.

"Мы разрабатываем новые предложения для периода после пика туристического сезона и стремимся сохранить свободные номера в отелях Греции и Турции до января", — заявил генеральный директор Себастьян Эбель.

Каждый год компания привозит в Грецию более трёх миллионов туристов и планирует расширять пакеты, предлагая не только пляжный отдых, но и поездки на культурные события и фестивали.

Почему Афины манят именно осенью

"Для российских туристов, особенно интересующихся историей и культурой Греции, осенне-зимний период — это идеальное время для путешествий. Мягкий климат, отсутствие толп туристов у знаковых достопримечательностей и более доступные цены делают поездку не только приятной, но и экономически выгодной" — уверен главред портала "Турпром" Александр Гордиец.

Кроме того, вне сезона Афины живут более насыщенной культурной жизнью: выставки, фестивали и концерты открывают для путешественников новый облик города.

Топ-15 мест, которые выбирают русские туристы в Афинах

По данным "Турпрома", у российских туристов в Афинах есть свои "маст-си" точки.

  • Акрополь
  • Парфенон
  • Древняя Агора
  • Музей Акрополя
  • Храм Зевса Олимпийского
  • Район Плака
  • Национальный археологический музей
  • Холм Ликавитос
  • Стадион Панатинаикос
  • Монастырь Дафни
  • Площадь Синтагма
  • Новый музей Гуландри
  • Византийский и христианский музей
  • Афинская национальная галерея
  • Мыс Сунион и храм Посейдона

Осенью и зимой прогулка по этим местам превращается в настоящее удовольствие — без спешки и давки, с возможностью по-настоящему прочувствовать атмосферу античного города.

Уточнения

Афи́ны (греч. Αθήναι или Αθήνα, МФА: [aˈθina]; др.греч. Ἀθῆναι [atʰɛ̂ːnai̯]) — столица Греции.

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
