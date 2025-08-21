Афины без толп и жары: почему русские туристы бронируют билеты именно сейчас

Президент Европейской комиссии по туризму Санс о росте к Греции вне сезона

Жара, толпы отдыхающих и высокие цены — именно этим летом теперь многие готовы пожертвовать ради более спокойного отдыха. Всё больше туристов из Европы и России делают выбор в пользу межсезонья: осень, зима и весна становятся временем, когда путешествие в Средиземноморье приносит максимум удовольствия.

Греция вне пляжного сезона

Сегодня Греция активно стремится показать туристам, что страна привлекательна не только летом. Осенне-зимний отдых набирает популярность: комфортный климат, меньше очередей у достопримечательностей и заметно доступнее цены. Особенно это ценят российские путешественники, которые предпочитают культурные впечатления пляжному отдыху.

Мнение экспертов о тренде

"Европейцы не готовы идти на компромиссы в вопросах путешествий; они всё чаще выбирают более спокойные направления и поездки в непиковые часы", — отметил президент Европейской комиссии по туризму Мигель Санс.

Эту тенденцию подхватывают и российские туристы, стремясь избежать летней суеты.

Стратегия TUI: продлить сезон

Крупнейший европейский туроператор TUI видит в этом тренде новые возможности.

"Мы разрабатываем новые предложения для периода после пика туристического сезона и стремимся сохранить свободные номера в отелях Греции и Турции до января", — заявил генеральный директор Себастьян Эбель.

Каждый год компания привозит в Грецию более трёх миллионов туристов и планирует расширять пакеты, предлагая не только пляжный отдых, но и поездки на культурные события и фестивали.

Почему Афины манят именно осенью

"Для российских туристов, особенно интересующихся историей и культурой Греции, осенне-зимний период — это идеальное время для путешествий. Мягкий климат, отсутствие толп туристов у знаковых достопримечательностей и более доступные цены делают поездку не только приятной, но и экономически выгодной" — уверен главред портала "Турпром" Александр Гордиец.

Кроме того, вне сезона Афины живут более насыщенной культурной жизнью: выставки, фестивали и концерты открывают для путешественников новый облик города.

Топ-15 мест, которые выбирают русские туристы в Афинах

По данным "Турпрома", у российских туристов в Афинах есть свои "маст-си" точки.

Акрополь

Парфенон

Древняя Агора

Музей Акрополя

Храм Зевса Олимпийского

Район Плака

Национальный археологический музей

Холм Ликавитос

Стадион Панатинаикос

Монастырь Дафни

Площадь Синтагма

Новый музей Гуландри

Византийский и христианский музей

Афинская национальная галерея

Мыс Сунион и храм Посейдона

Осенью и зимой прогулка по этим местам превращается в настоящее удовольствие — без спешки и давки, с возможностью по-настоящему прочувствовать атмосферу античного города.

