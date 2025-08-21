Туристы плачут, Венеция штрафует: за эти привычки придётся платить сотни евро

Можно ли испортить себе отдых в Венеции, даже не заметив этого? Оказывается, да. Город, который каждый год принимает миллионы туристов, вводит строгий контроль за поведением гостей. Теперь за привычные, но "неприличные" для Венеции поступки придётся платить.
Муниципалитет города уже давно публиковал рекомендации под названием "Хорошие правила для ответственного посетителя". Однако до сих пор они были скорее советами, чем обязательными правилами. Теперь же власти настроены решительно: нарушителей ждут серьёзные штрафы.
Поводом для ужесточения контроля стали недавние массовые протесты, охватившие Венецию. Жители города выступали против громкой свадьбы владельца Aazon Джеффа Безоса, которая должна была пройти в центре города летом. Протесты оказались настолько сильными, что мероприятие в итоге перенесли.
Чтобы сохранить культурное наследие и обеспечить комфорт местным жителям, власти запретили целый ряд привычных для туристов действий.
Планируя поездку, стоит заранее изучить новые правила, чтобы не испортить себе впечатление и не потратить лишние деньги. Ведь Венеция — это не только гондолы и каналы, но и строгие традиции, которые важно уважать.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.
