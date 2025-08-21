Туристы плачут, Венеция штрафует: за эти привычки придётся платить сотни евро

Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли испортить себе отдых в Венеции, даже не заметив этого? Оказывается, да. Город, который каждый год принимает миллионы туристов, вводит строгий контроль за поведением гостей. Теперь за привычные, но "неприличные" для Венеции поступки придётся платить.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Штрафование туристов

Муниципалитет города уже давно публиковал рекомендации под названием "Хорошие правила для ответственного посетителя". Однако до сих пор они были скорее советами, чем обязательными правилами. Теперь же власти настроены решительно: нарушителей ждут серьёзные штрафы.

Поводом для ужесточения контроля стали недавние массовые протесты, охватившие Венецию. Жители города выступали против громкой свадьбы владельца Aazon Джеффа Безоса, которая должна была пройти в центре города летом. Протесты оказались настолько сильными, что мероприятие в итоге перенесли.

Что теперь под запретом

Чтобы сохранить культурное наследие и обеспечить комфорт местным жителям, власти запретили целый ряд привычных для туристов действий.

Пикники "на асфальте": сидеть с едой или напитками на ступенях, мостах, у каналов и прямо на тротуарах нельзя.

Штраф: €100-200 (9 800 — 19 600 руб.)

Штраф: €100-200 (9 800 — 19 600 руб.) Купание в каналах: ни плавать, ни нырять — категорически запрещено.

Штраф: €350 (34 300 руб.)

Штраф: €350 (34 300 руб.) Мусор не по правилам: оставлять пакеты с отходами в общественных местах нельзя.

Штраф: €350 (34 300 руб.)

Штраф: €350 (34 300 руб.) "Пляжный" вид в городе: появляться в купальниках или без майки в Венеции запрещено.

Штраф: €250 (24 500 руб.)

Штраф: €250 (24 500 руб.) Кормление голубей и чаек: это не милый жест, а нарушение.

Штраф: €25-250 (2 450 — 24 500 руб.)

Штраф: €25-250 (2 450 — 24 500 руб.) Велосипеды: даже в руках возить по городу нельзя.

Штраф: €100 (9 800 руб.)

Штраф: €100 (9 800 руб.) Кемпинг в городе: палатки и ночёвки под открытым небом не допускаются.

Штраф: €200 (19 600 руб.)

Туристам на заметку

Планируя поездку, стоит заранее изучить новые правила, чтобы не испортить себе впечатление и не потратить лишние деньги. Ведь Венеция — это не только гондолы и каналы, но и строгие традиции, которые важно уважать.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

