Туристы плачут, Венеция штрафует: за эти привычки придётся платить сотни евро

Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
Туризм

Можно ли испортить себе отдых в Венеции, даже не заметив этого? Оказывается, да. Город, который каждый год принимает миллионы туристов, вводит строгий контроль за поведением гостей. Теперь за привычные, но "неприличные" для Венеции поступки придётся платить.

Штрафование туристов
Штрафование туристов

Муниципалитет города уже давно публиковал рекомендации под названием "Хорошие правила для ответственного посетителя". Однако до сих пор они были скорее советами, чем обязательными правилами. Теперь же власти настроены решительно: нарушителей ждут серьёзные штрафы.

Поводом для ужесточения контроля стали недавние массовые протесты, охватившие Венецию. Жители города выступали против громкой свадьбы владельца Aazon Джеффа Безоса, которая должна была пройти в центре города летом. Протесты оказались настолько сильными, что мероприятие в итоге перенесли.

Что теперь под запретом

Чтобы сохранить культурное наследие и обеспечить комфорт местным жителям, власти запретили целый ряд привычных для туристов действий.

  • Пикники "на асфальте": сидеть с едой или напитками на ступенях, мостах, у каналов и прямо на тротуарах нельзя.
    Штраф: €100-200 (9 800 — 19 600 руб.)
  • Купание в каналах: ни плавать, ни нырять — категорически запрещено.
    Штраф: €350 (34 300 руб.)
  • Мусор не по правилам: оставлять пакеты с отходами в общественных местах нельзя.
    Штраф: €350 (34 300 руб.)
  • "Пляжный" вид в городе: появляться в купальниках или без майки в Венеции запрещено.
    Штраф: €250 (24 500 руб.)
  • Кормление голубей и чаек: это не милый жест, а нарушение.
    Штраф: €25-250 (2 450 — 24 500 руб.)
  • Велосипеды: даже в руках возить по городу нельзя.
    Штраф: €100 (9 800 руб.)
  • Кемпинг в городе: палатки и ночёвки под открытым небом не допускаются.
    Штраф: €200 (19 600 руб.)

Туристам на заметку

Планируя поездку, стоит заранее изучить новые правила, чтобы не испортить себе впечатление и не потратить лишние деньги. Ведь Венеция — это не только гондолы и каналы, но и строгие традиции, которые важно уважать.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
