Футуристический рай: Disney анонсировала строительство тематического парка в Абу-Даби

CNN: Абу-Даби станет домом для нового тематического парка Disney

В мае 2025 года корпорация Disney сделала выбор в пользу Абу-Даби, объявив о планах строительства там нового тематического парка, первого за последние 15 лет.

Фото: freepik.com by https://www.freepik.com/free-photo/blurred-view-cityscape_1120991.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=86bea0e1-37be-46ca-920b-2c4e5d13dddd is licensed under Free More info парк развлечений

Абу-Даби уже может похвастаться парком Ferrari World с самыми быстрыми горками в мире, Warner Bros. World, созданным по лицензии Warner Brothers Discovery, водным парком Yas Waterworld и новейшим SeaWorld на острове Яс.

Диснейленд, который планируется открыть на острове Яс в начале 2030-х годов, обещает стать самым технологичным парком компании. Футуристическая башня в его центре напоминает горизонт Абу-Даби, а не традиционный европейский замок. Курорт станет первым у Disney, расположенным на берегу моря, всего в 20 минутах от центра города.

Miral из Абу-Даби, оператор других развлекательных объектов на острове Яс, займется разработкой, строительством и управлением парком. Disney Imagineers, в свою очередь, будут отвечать за творческий дизайн и контроль, обеспечивая соответствие парка стандартам бренда.

По словам генерального директора Miral Мохамеда Абдаллы Аль Зааби, спрос уже высок: посещаемость тематических парков на острове Яс в 2024 году выросла на 20%. Продолжается расширение: в Warner Bros. World появится тематическая зона "Гарри Поттер", в Ferrari World — новые рекордные аттракционы, а также новые тематические отели и два пляжа вдоль набережной Яс-Бэй.

Уточнения

Яс (араб جزيرة ياس‎) — искусственный остров в Абу-Даби. Проект компании Aldar Properties. Расположен в 24 км к востоку от центра города Абу-Даби вблизи международного аэропорта. Занимает площадь 2500 га. Строительство на острове началось в 2007 году.



