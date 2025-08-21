Сувениры или кража: что можно и нельзя забирать из отеля

Простыни, полотенца и халаты нельзя забирать из отеля

Номера отеля полны маленьких деталей, которые делают пребывание комфортным и особенным. От мини-бутылок шампуня и геля для душа до пушистых халатов и стильных аксессуаров — каждый предмет добавляет ощущение роскоши.

Фото: Wikipedia by Fortepan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ телефон в отеле

Но что реально можно забрать с собой, а что оставлять обязательно?

Что можно взять

Большинство отелей предоставляет мыло, шампуни, гели для душа и лосьоны дорожного размера. Эти мелочи можно смело забирать, независимо от того, открыли их или нет. Также часто разрешено взять чай, кофе, сахар, шейкеры и одноразовые стаканчики. Канцелярские принадлежности — блокноты, ручки, карты местности — тоже считаются сувенирами для гостей.

В отелях высокого класса иногда встречаются маленькие бонусы, вроде шампанского по прибытии, зубных щеток, бритв, наборов для шитья, ватных дисков или кусачек для ногтей. Эти предметы предназначены именно для гостей и уносить их законно, пишет vwoman.gr.

Что оставлять в номере

Простыни, полотенца, халаты, подушки и одеяла — обязательный инвентарь, который необходим для следующего гостя. Их "заимствование" создаёт лишнюю работу персонала и финансовую нагрузку для отеля, которая может отражаться на всех посетителях.

Также нельзя уносить батарейки, электронику, вешалки, стаканы, столовые приборы и предметы декора. Они необходимы для комфортного пребывания последующих гостей и эксплуатации номера. Удаление таких вещей может повлечь штраф или запрет на бронирование в будущем.

Уточнения

