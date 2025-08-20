Подушка для самолёта: хирург-ортопед рассказал, как сделать перелёт комфортным

Какие подушки лучше всего подходят для путешествий и повседневного использования? Доктор Джейсон Сниббе, дипломированный хирург-ортопед из Лос-Анджелеса рассказал о преимуществах правильного положения для сна.
Существуют три основные позы: на спине, на боку и на животе. И каждая из них имеет свои особенности.
Сон на спине может облегчить напряжение в плечах, но увеличивает вероятность проблем с дыханием во время сна, особенно для людей, страдающих апноэ или храпом.
Сон на животе может нарушить естественный изгиб позвоночника и создать дискомфорт в шее.
"Лучшая поза для сна — на боку", — утверждает Сниббе. Эта поза способствует поддержанию открытых дыхательных путей и снижению нагрузки на поясницу и колени.
Тем, кто спит на боку, рекомендуется использовать более толстую подушку из пены с эффектом памяти для снижения давления на плечи.
"Для людей с травмами плеча более толстая подушка может оказаться особенно полезной".
Подушка между ног также может снять напряжение с поясницы и бедер.
Для комфортного путешествия важно правильно выбрать подушку.
"Сон в самолете может быть сложным, — говорит Сниббе. — Я рекомендую использовать поддерживающую подушку для шеи".
Если у вас место у окна, постарайтесь принять позу эмбриона, используя подушку или свернутую куртку для поддержки бедер.
Сниббе предлагает три варианта подушек для путешествий: U-образную подушку для шеи от Cabeau, охватывающую подушку для шеи от Trtl и компактную подушку с эффектом памяти от Hest.
Правильная подушка поможет снизить нагрузку на позвоночник и восстановиться для новых приключений, передает Newyork Post.
Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжёлых случаях может достигать 2—3 минут и занимать до 60 % общего времени ночного сна. При регулярных апноэ (обычно не менее 10—15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне с нарушением структуры сна и дневной сонливостью, ухудшением памяти и интеллекта, жалобами на снижение работоспособности и постоянную усталость. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.