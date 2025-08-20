Подушка для самолёта: хирург-ортопед рассказал, как сделать перелёт комфортным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Туризм

Какие подушки лучше всего подходят для путешествий и повседневного использования? Доктор Джейсон Сниббе, дипломированный хирург-ортопед из Лос-Анджелеса рассказал о преимуществах правильного положения для сна.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Существуют три основные позы: на спине, на боку и на животе. И каждая из них имеет свои особенности.

Сон на спине может облегчить напряжение в плечах, но увеличивает вероятность проблем с дыханием во время сна, особенно для людей, страдающих апноэ или храпом.

Сон на животе может нарушить естественный изгиб позвоночника и создать дискомфорт в шее.

"Лучшая поза для сна — на боку", — утверждает Сниббе. Эта поза способствует поддержанию открытых дыхательных путей и снижению нагрузки на поясницу и колени.

Тем, кто спит на боку, рекомендуется использовать более толстую подушку из пены с эффектом памяти для снижения давления на плечи.

"Для людей с травмами плеча более толстая подушка может оказаться особенно полезной".

Подушка между ног также может снять напряжение с поясницы и бедер.

Для комфортного путешествия важно правильно выбрать подушку.

"Сон в самолете может быть сложным, — говорит Сниббе. — Я рекомендую использовать поддерживающую подушку для шеи".

Если у вас место у окна, постарайтесь принять позу эмбриона, используя подушку или свернутую куртку для поддержки бедер.

Сниббе предлагает три варианта подушек для путешествий: U-образную подушку для шеи от Cabeau, охватывающую подушку для шеи от Trtl и компактную подушку с эффектом памяти от Hest.

Правильная подушка поможет снизить нагрузку на позвоночник и восстановиться для новых приключений, передает Newyork Post.

Уточнения

Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжёлых случаях может достигать 2—3 минут и занимать до 60 % общего времени ночного сна. При регулярных апноэ (обычно не менее 10—15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне с нарушением структуры сна и дневной сонливостью, ухудшением памяти и интеллекта, жалобами на снижение работоспособности и постоянную усталость. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
