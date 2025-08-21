Забираем ли мы с собой: что из гостиничного номера считается сувениром, а что кражей

Отельные мелочи: где кончается гостеприимство и начинается кража

Отельный номер всегда полон маленьких радостей, которые делают отдых уютным. Пушистые халаты, стильные аксессуары, мини-флакончики шампуня и геля для душа — всё это создаёт атмосферу заботы и роскоши. Но возникает вопрос: какие из этих вещей действительно предназначены для гостей, а что остаётся частью отеля?

Можно забрать с собой

Большинство гостиниц разрешают уносить одноразовые принадлежности:

мыло, шампунь, гель для душа и лосьон;

чай, кофе, сахар, одноразовые стаканчики;

блокноты, ручки, карты региона.

Некоторые отели предлагают и дополнительные мелочи — мешки для прачечной, наборы для шитья, одноразовые бритвы или зубные щётки.

В отелях более высокого класса встречаются и приятные бонусы вроде шампанского в день приезда. Всё это смело можно упаковать в чемодан без угрызений совести.

Что остаётся в номере

Полотенца, постельное бельё, халаты и подушки — это не сувениры, а часть интерьера. Их изъятие превращается в проблему для персонала и увеличивает расходы гостиницы. В итоге за это косвенно платят все гости.

Также следует оставить на месте бытовые мелочи: батарейки, электроприборы, стаканы, столовые приборы, вешалки и декоративные элементы. Эти вещи не просто "ценные" — они необходимы для работы отеля и удобства следующих постояльцев.

Попытка забрать их может закончиться дополнительным счётом или даже ограничением на будущие бронирования.

Уточнения

