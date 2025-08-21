Незавершённое чудо Древней Греции: что погубило храм Зевса в Акрагасе

Храм Зевса Олимпийского в Акрагасе не достроили из-за войн с Карфагеном

Величественный и строгий, храм Зевса Олимпийского в Акрагасе задумывался как символ силы. Его размеры поражали: 112,7 на 56,3 метра в стилобате. Ни один другой дорический храм на Западе того времени не мог с ним сравниться.

Фото: commons.wikimedia by GeorgiosDiamantopoulos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Храм Зевса, Сицилия

История строительства

Строительство началось после победы сикелиотов над карфагенянами в битве при Имере (480-479 гг. до н. э.). Проект воплотил тиран Акрагаса Терон — правитель, которого античные историки называли справедливым и легендарным. Его хвалил Пиндар, а Диодор Сицилийский объяснял, почему храм так и не был завершён.

Причины незавершённости

По словам Диодора, постоянные набеги карфагенян заставили жителей отказаться от идеи достраивать крышу. Осадa 406 г. до н. э. окончательно обессилила город: западная Сицилия оказалась в руках пунийцев под командованием Ганнибала Магона.

Теламоны — гордость Олимпейона

Особой гордостью Олимпейона стали теламоны — гигантские фигуры высотой 7,65 м. Каждая имела собственный облик, чтобы верующие видели в них не безликие копии, а уникальные образы. Несколько таких колоссов восстановлены и выставлены сегодня в долине храмов.

Упадок и разрушение

Со временем храм не выдержал тяжести собственных конструкций, а землетрясение 1401 года окончательно разрушило его. Колонны и фасады обрушились, а позже жители использовали камень для строительства причала Порто Эмпедокле.

Восприятие в Европе

В XVIII веке руины вдохновили европейских мыслителей.

"Следующая остановка была посвящена руинам храма Юпитера. Они тянутся вдоль длинной линии, подобно костям гигантского скелета", писал Иоганн Вольфганг Гёте, увидев их в 1787 году.

Современное значение

Сегодня храм Зевса остаётся второй по значимости достопримечательностью Долины храмов. Его находки можно увидеть в археологическом музее Пьетро Гриффо, где представлена и реконструкция этого грандиозного, но незавершённого чуда.

Уточнения

Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe; 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист, государственный деятель, театральный режиссёр и критик.



По́рто-Эмпе́докле (итал. Porto Empedocle) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Агридженто. Покровителем населённого пункта почитается святой Джерландо. Праздник ежегодно празднуется 25 февраля.

