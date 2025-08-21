Лучший аэропорт для путешествий: какую воздушную гавань признали самым удобным и комфортным

Секреты комфорта: чем аэропорт Менорки опередил Ригу и Варшаву

Туризм

Не все аэропорты одинаковы: одни пугают экстремальными взлётно-посадочными полосами, другие становятся неожиданным открытием благодаря сервису. Но исследование iCandy 2025 показало, что именно аэропорт Менорки в Испании признан самым удобным для семейного отдыха в мире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain аэропорт Менорки, семейный отдых

Аэропорт получил 95 из 100 возможных баллов и занял первое место в рейтинге Little Flyers. Причины очевидны: здесь есть четыре игровые зоны, три комнаты для кормления, восемь кафе и ресторанов и при этом сравнительно небольшой пассажиропоток.

Игровые площадки расположены буквально повсюду: мягкие игрушки перед досмотром, "классики" и видеоигры в терминале, площадки у выходов на посадку и даже огороженные зоны у выдачи багажа, где можно покататься с горки.

"Я в восторге от услуг, предлагаемых аэропортом. Мои дети могут развлекаться, пока мы ждём свой рейс. Это делает ожидание более приятным для всех нас", — рассказала мать семейства Ана Смит.

После игр семьи находят варианты на любой вкус: от сладостей MMM и выпечки Pannus до сэндвичей в Enrique Tomás и традиционных тапас с вином в Taberna Volapié.

Почему победил именно он

Главное преимущество аэропорта Менорки — низкий поток пассажиров. Ежегодно здесь обслуживают чуть больше миллиона человек, что в разы меньше, чем в Риге или Варшаве. Эти аэропорты также вошли в топ-3, но из-за загруженности набрали меньше баллов — 75,83 и 74,02 соответственно.

В список iCandy вошли и североамериканские хабы. Международный аэропорт Монреаль-Трюдо занял 4-е место в мире и стал лучшим в своём регионе, опередив Калифорнию, Южную Каролину и Нью-Йорк.

Little Flyers Index учитывал наличие детских зон, комнат для кормления, аренды колясок, отдельных очередей на досмотр и количество пассажиров.

Даже потеряв пару баллов за отсутствие проката колясок, Менорка уверенно вышла на первое место.

Уточнения

Аэропорт Менорка (кат. Aeroport de Menorca, исп. Aeropuerto de Menorca; (ИАТА: MAH, ИКАО: LEMH) — один из трёх международных аэропортов Балеарских островов. Наиболее важные направления авиасообщения — Барселона, Лондон, Пальма-де-Мальорка, Мадрид и Манчестер.

