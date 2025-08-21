Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частый полив и глубокая перекопка вредят растениям и урожаю, говорят специалисты
Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики
Учёные доказали, что условия жизни в детстве влияют на здоровье спустя десятилетия
Fisherman-chic: тренд, который сочетает утилитарный стиль и морскую романтику
Кардиологи назвали продукты, которые укрепляют сосуды и снижают холестерин
Французский жим со штангой назван ключевым упражнением для роста трицепса
Шоумен Артур Пирожков заявил о мечте жить без международных санкций
Bloomberg: завод Данготе в Нигерии увеличит экспорт нефтепродуктов
Секреты безопасной мангальной зоны: 5 советов, которые защитят ваш дом и семью

Лучший аэропорт для путешествий: какую воздушную гавань признали самым удобным и комфортным

Секреты комфорта: чем аэропорт Менорки опередил Ригу и Варшаву
2:19
Туризм

Не все аэропорты одинаковы: одни пугают экстремальными взлётно-посадочными полосами, другие становятся неожиданным открытием благодаря сервису. Но исследование iCandy 2025 показало, что именно аэропорт Менорки в Испании признан самым удобным для семейного отдыха в мире.

аэропорт Менорки, семейный отдых
Фото: freepik.com is licensed under public domain
аэропорт Менорки, семейный отдых

Аэропорт получил 95 из 100 возможных баллов и занял первое место в рейтинге Little Flyers. Причины очевидны: здесь есть четыре игровые зоны, три комнаты для кормления, восемь кафе и ресторанов и при этом сравнительно небольшой пассажиропоток.

Игровые площадки расположены буквально повсюду: мягкие игрушки перед досмотром, "классики" и видеоигры в терминале, площадки у выходов на посадку и даже огороженные зоны у выдачи багажа, где можно покататься с горки.

"Я в восторге от услуг, предлагаемых аэропортом. Мои дети могут развлекаться, пока мы ждём свой рейс. Это делает ожидание более приятным для всех нас", — рассказала мать семейства Ана Смит.

После игр семьи находят варианты на любой вкус: от сладостей MMM и выпечки Pannus до сэндвичей в Enrique Tomás и традиционных тапас с вином в Taberna Volapié.

Почему победил именно он

Главное преимущество аэропорта Менорки — низкий поток пассажиров. Ежегодно здесь обслуживают чуть больше миллиона человек, что в разы меньше, чем в Риге или Варшаве. Эти аэропорты также вошли в топ-3, но из-за загруженности набрали меньше баллов — 75,83 и 74,02 соответственно.

В список iCandy вошли и североамериканские хабы. Международный аэропорт Монреаль-Трюдо занял 4-е место в мире и стал лучшим в своём регионе, опередив Калифорнию, Южную Каролину и Нью-Йорк.

Little Flyers Index учитывал наличие детских зон, комнат для кормления, аренды колясок, отдельных очередей на досмотр и количество пассажиров.

Даже потеряв пару баллов за отсутствие проката колясок, Менорка уверенно вышла на первое место.

Уточнения

Аэропорт Менорка (кат. Aeroport de Menorca, исп. Aeropuerto de Menorca; (ИАТА: MAH, ИКАО: LEMH) — один из трёх международных аэропортов Балеарских островов. Наиболее важные направления авиасообщения — Барселона, Лондон, Пальма-де-Мальорка, Мадрид и Манчестер. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Признаки присутствия змей в саду: сброшенная кожа и следы на почве
Садоводство, цветоводство
Признаки присутствия змей в саду: сброшенная кожа и следы на почве Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Частый полив и глубокая перекопка вредят растениям и урожаю, говорят специалисты
Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики
Учёные доказали, что условия жизни в детстве влияют на здоровье спустя десятилетия
Fisherman-chic: тренд, который сочетает утилитарный стиль и морскую романтику
Кардиологи назвали продукты, которые укрепляют сосуды и снижают холестерин
Секреты комфорта: чем аэропорт Менорки опередил Ригу и Варшаву
Французский жим со штангой назван ключевым упражнением для роста трицепса
Шоумен Артур Пирожков заявил о мечте жить без международных санкций
Bloomberg: завод Данготе в Нигерии увеличит экспорт нефтепродуктов
Секреты безопасной мангальной зоны: 5 советов, которые защитят ваш дом и семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.