Паромы полупустые, пляжи свободные: кто виноват в туристическом кризисе Греции

Туризм

Этим летом привычные картины на греческих островах изменились. Паромы уходят полупустыми, а лежаки на пляжах, которые раньше занимали к десяти утра, стоят свободными. Причина проста: для многих жителей страны отпуск стал роскошью.

Фото: commons.wikimedia.org by Felisopus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
"Кажется, люди не путешествуют, продажи упали почти на 50 %".- говорит продавец билетов Тассос Пападопулос в порту Пирея.

Когда отдых становится недосягаемым

"Если раньше люди отдыхали по 20-30 дней, то сегодня — меньше недели. Киклады стали несбыточной мечтой. Как заплатить 450 евро за паром при средней зарплате в 1342 евро?" — подчёркивает социолог Такис Калофонос из союза потребителей EEKE.

На дорогих островах вроде Аморгоса цены на проживание достигают 200 евро за ночь.

"Я не могу позволить себе такие траты, этим летом мы берём пару выходных, но о настоящем отпуске речи нет", — признаётся 28-летняя Исмини Балале.

Туризм для иностранцев, а не для греков

Парадокс в том, что Греция остаётся одним из самых популярных направлений в мире. В 2024 году страну посетили 36 миллионов туристов, а доход от отрасли составил 21,7 млрд евро. Но вместе с ростом популярности выросли и цены: на жильё, еду, паромы. Зарплаты при этом практически не изменились.

В итоге афиняне остаются дома: летом переполнены автобусы, кинотеатры под открытым небом и бары. Молодые люди заменили поездки к морю на прогулки по столице.

В ожидании перемен

Правительство Кириакоса Мицотакиса обещает снизить налоги и поднять зарплаты до 1500 евро к 2027 году. Но пока для многих отдых остаётся недостижимым.

"Мы предоставляем услуги, чтобы ими наслаждались туристы. Но сами оказались в проигрыше. Когда даже недельный отпуск не по карману, это горькая реальность", — говорит продавец Арис Апикиан в центре Афин.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
