За пределами цивилизации: атмосфера Португалии, которая покоряет с первого дня

Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

На диком побережье Алгарве есть деревушка, которая словно ускользнула от суеты современного мира. Каррапатейра — это побелённые дома, улочки с песком под ногами и бескрайние золотые пляжи, где волны накатывают без конца. Здесь нет шумных клубов и толп туристов: только океан, скалы и ритм, которому легко поддаться.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144 Алгарве, серфинг

Даже летом можно найти уединённый участок побережья, где остаёшься один на один с ветром и морем. В воздухе пахнет солью и эвкалиптом, собаки лениво дремлют у каменных стен, а местные переговариваются у дверей домов. В какой-то момент вы идёте по деревне, а через минуту уже стоите на краю утёса, глядя на бушующий Атлантический океан.

Рай для серферов

Здесь жизнь подстраивается под волны. На Прайя-да-Бордейра они приходят как по расписанию, а на соседнем Прайя-да-Вале-Фигейрас можно поймать идеальный сет и насладиться тишиной. В природном парке "Побережье Висентина" есть уголки для семей и даже места для натуристов во время отлива.

Самый известный пляж региона — Прайя-ду-Амаду. Здесь проходят международные соревнования, работают школы серфинга, а красные скалы создают впечатляющий фон. В высокий сезон пляж многолюден, но атмосферу это не портит.

Как провести время

В самой деревне — несколько кафе, маленький рынок, серф-магазины и гостевые дома. Обязательно загляните в Micro Bar, где подают пирожные и свежие блюда для всех — и мясоедов, и вегетарианцев. Остановиться можно в уютных B&B или бутик-отелях в шаговой доступности от прибоя.

Как добраться

Каррапатейра находится в 90 минутах езды от аэропорта Фару. Автобусом сюда можно доехать с пересадкой в Лагуше или Алжезуре, а из Лиссабона курсируют прямые рейсы.

Но лучше арендовать машину: дороги здесь созданы для того, чтобы ехать без спешки, останавливаться ради свежих морепродуктов и урока серфинга — и просто позволять бризу вести вас дальше.

Уточнения

Каррапатейра (порт. Carrapateira) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Кажазейрас.

