Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи предупредили: частое применение мази Вишневского повышает риск рака кожи и крови
Исследования показали: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечными болезнями
Ассоциация добытчиков: красные приливы сорвали промысел лосося на Камчатке
The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Полина Диброва попросила подписчиков перестать сплетничать о ней

За пределами цивилизации: атмосфера Португалии, которая покоряет с первого дня

Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты
2:13
Туризм

На диком побережье Алгарве есть деревушка, которая словно ускользнула от суеты современного мира. Каррапатейра — это побелённые дома, улочки с песком под ногами и бескрайние золотые пляжи, где волны накатывают без конца. Здесь нет шумных клубов и толп туристов: только океан, скалы и ритм, которому легко поддаться.

Алгарве, серфинг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144
Алгарве, серфинг

Даже летом можно найти уединённый участок побережья, где остаёшься один на один с ветром и морем. В воздухе пахнет солью и эвкалиптом, собаки лениво дремлют у каменных стен, а местные переговариваются у дверей домов. В какой-то момент вы идёте по деревне, а через минуту уже стоите на краю утёса, глядя на бушующий Атлантический океан.

Рай для серферов

Здесь жизнь подстраивается под волны. На Прайя-да-Бордейра они приходят как по расписанию, а на соседнем Прайя-да-Вале-Фигейрас можно поймать идеальный сет и насладиться тишиной. В природном парке "Побережье Висентина" есть уголки для семей и даже места для натуристов во время отлива.

Самый известный пляж региона — Прайя-ду-Амаду. Здесь проходят международные соревнования, работают школы серфинга, а красные скалы создают впечатляющий фон. В высокий сезон пляж многолюден, но атмосферу это не портит.

Как провести время

В самой деревне — несколько кафе, маленький рынок, серф-магазины и гостевые дома. Обязательно загляните в Micro Bar, где подают пирожные и свежие блюда для всех — и мясоедов, и вегетарианцев. Остановиться можно в уютных B&B или бутик-отелях в шаговой доступности от прибоя.

Как добраться

Каррапатейра находится в 90 минутах езды от аэропорта Фару. Автобусом сюда можно доехать с пересадкой в Лагуше или Алжезуре, а из Лиссабона курсируют прямые рейсы.

Но лучше арендовать машину: дороги здесь созданы для того, чтобы ехать без спешки, останавливаться ради свежих морепродуктов и урока серфинга — и просто позволять бризу вести вас дальше.

Уточнения

Каррапатейра (порт. Carrapateira) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Кажазейрас. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Исследования показали: владельцы кошек на 30% реже страдают сердечными болезнями
Атмосфера Каррапатейры: уникальные впечатления от отдыха вдали от суеты
Ассоциация добытчиков: красные приливы сорвали промысел лосося на Камчатке
The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
Белое платье стало главным трендом сезона — подборка идей для всех случаев жизни
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Специалисты рекомендуют делать джампинг джек и поднимание колен для похуденья
Полина Диброва попросила подписчиков перестать сплетничать о ней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.