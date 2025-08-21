Иск на миллионы: United Airlines рискует потерять доверие клиентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Калифорнии против крупнейшей авиакомпании США United Airlines подали коллективный иск. Повод — продажа пассажирам кресел без иллюминаторов под видом "мест у окна" за дополнительную плату.

ремень в самолете
Фото: Wikipedia by Christopher Doyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ремень в самолете

Истцы утверждают, что такая практика нарушает права потребителей и является ложной рекламой. Они требуют компенсаций всем пассажирам, которые за последние четыре года доплачивали за такие места.

Почему это происходит

В конструкции самолётов окна не установлены в каждом ряду. Между двумя иллюминаторами может оставаться глухая стена — именно там и оказываются пассажиры, купившие "место у окна". Причиной становятся воздуховоды, проводка и другие технические элементы.

Основная претензия к United — онлайн-схемы рассадки не предупреждают клиентов о том, что за "окном" может оказаться сплошная панель. Пассажиры узнают об этом только после посадки.

Доплаты и критика

United известна тем, что взимает дополнительную плату за выбор мест, даже в экономклассе. Минимум 24 доллара стоит апгрейд до Economy Plus или так называемых "предпочтительных" мест. При этом чётких обозначений у кресел у окна нет — в отличие от мест у прохода и посредине.

Эксперты отмечают: подобные ситуации встречаются и у других авиакомпаний. Если иск получит поддержку, United может быть вынуждена обновить систему рассадки и явно указывать ряды без иллюминаторов.

Вторая спорная практика

Компания оказалась в центре критики и по другой причине. Расследование Thrifty Traveler показало, что United, Delta и American Airlines завышают цены для одиноких пассажиров по сравнению с теми, кто бронирует билеты парами или группами.

После скандала United и Delta заявили, что откажутся от такой модели. Но, по данным The Economist, United вновь вернулась к наценкам: как минимум на 8 % рейсов в будние дни одиночные путешественники платят больше.

Уточнения

"United Airlines" - американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире. После слияния с авиакомпанией "Continental Airlines", официально завершённого 1 октября 2010 года, "United Airlines" стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Также является одним из основателей "Star Alliance".

