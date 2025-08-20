Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Внезапный концерт в воздухе: музыканты устроили шоу на борту самолёта

Музыкальная группа устроила джазовый концерт прямо в самолёте — New York Post
1:10
Туризм

Неожиданный сюрприз ожидал пассажиров рейса Сент-Луис — Сиэтл, когда известный джазовый саксофонист Дэйв Коз и его команда устроили спонтанный концерт прямо в проходе между сиденьями.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Музыканты решили развлечь публику, пока самолет простаивал на взлетной полосе, находясь в сотнях километров от пункта назначения.

Инцидент произошел 11 августа, когда Коз и его коллеги по туру "Dave Koz & Friends Summer Horns" направлялись в Сиэтл для проведения двух запланированных концертов.

Стюардесса, заметившая инструменты у музыкантов, предложила им сыграть для пассажиров. Видеозапись исполнения песни Стиви Уандера "You Haven't Done Nothin'" быстро распространилась в социальных сетях. 

Пассажиры с улыбками подпевали и покачивались в креслах, многие снимали выступление на свои телефоны. Саксофонист Маркус Андерсон отметил, что ему было приятно поднять настроение людям, а Коз признался, что немного переживал, не будет ли кому-то неприятно слушать "звук духовых инструментов прямо около ушей", сообщает New York Post.

Уточнения

Саксофо́н (фр. saxophone) — духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Сконструирован бельгийским мастером Адольфом Саксом в первой половине 1840-х годов. Обладает своеобразным выразительным звучанием и большой технической подвижностью. С середины XIX века используется в духовом оркестре, реже — в симфоническом. Один из основных инструментов в джазе и родственных ему жанрах, а также в эстрадной музыке.
 

