Экономия на перелётах: как забронировать перелёт дешевле без лишних усилий

Экономия на перелётах — чувство знакомое многим. Именно поэтому люди выбирают бюджетных перевозчиков, или отказываются от дополнительных услуг, которые не стоят переплаты. Но главный инструмент в борьбе за низкие цены — онлайн-трекеры авиабилетов.
Сервисы — агрегаторы отслеживают динамику цен и присылают уведомления, когда они снижаются. Это значит, что вам не придётся часами сравнивать сотни рейсов — за вас это сделает алгоритм.
"Считайте, что трекер цен на авиабилеты — это ваш личный помощник в путешествиях. Он круглосуточно отслеживает цены и предупреждает вас, когда они снижаются", — сказал глава Dollar Flight Club, Джесси Нойгартен.
Этот сервис прост на первый взгляд, но его возможности куда шире:
Иногда такие инструменты позволяют сэкономить больше 150 долларов, особенно при международных рейсах, которые лучше бронировать за несколько месяцев.
Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. Билет является средством контроля и подлежит обязательной регистрации перед вылетом, после регистрации пассажир получает посадочный талон.
