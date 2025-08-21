Экономия на перелётах: как забронировать перелёт дешевле без лишних усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Экономия на перелётах — чувство знакомое многим. Именно поэтому люди выбирают бюджетных перевозчиков, или отказываются от дополнительных услуг, которые не стоят переплаты. Но главный инструмент в борьбе за низкие цены — онлайн-трекеры авиабилетов.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Почему это работает

Сервисы — агрегаторы отслеживают динамику цен и присылают уведомления, когда они снижаются. Это значит, что вам не придётся часами сравнивать сотни рейсов — за вас это сделает алгоритм.

"Считайте, что трекер цен на авиабилеты — это ваш личный помощник в путешествиях. Он круглосуточно отслеживает цены и предупреждает вас, когда они снижаются", — сказал глава Dollar Flight Club, Джесси Нойгартен.

Как использовать трекеры эффективнее

  • Настраивайте оповещения сразу для нескольких дат и аэропортов.
  • Используйте функции "Поиск везде"  — так можно найти самые бюджетные направления.
  • Пробуйте разные сервисы параллельно. Каждый из них имеет свои фишки: например, Hopper позволяет за небольшую сумму зафиксировать цену на билет.
  • Если тариф вашего рейса предусматривает возврат средств или credits, перебронируйте билет по сниженной цене, когда придёт уведомление.

Секреты Google Flights

Этот сервис прост на первый взгляд, но его возможности куда шире:

  • календарь помогает выбрать выгодные даты;
  • есть история цен по маршрутам;
  • система сама подсказывает, как оптимизировать перелёт.

Иногда такие инструменты позволяют сэкономить больше 150 долларов, особенно при международных рейсах, которые лучше бронировать за несколько месяцев.

Уточнения

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
