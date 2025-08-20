Туристический налог в Европе: как он влияет на самые популярные направления

Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе

Отпуск в Европе становится дороже — во многих странах к счёту за отель добавляется туристический сбор. Его называют по-разному: "налог на устойчивый туризм", "туристическая плата" или просто "ночной сбор".

Эти расходы могут неприятно удивить: налог начисляется за каждого взрослого и за каждую ночь. Для семьи, приехавшей на две недели, сумма легко превышает 100 евро ещё до начала отдыха.

Реакция туристов и властей

"Обычно мы ездим на материковую часть Испании. Там мы не платим никаких налогов, так что да, это как бы отбивает у нас желание приезжать на острова в будущем", — поделился впечатлением от поездки на Майорку турист Кристофер Уилсон из Мидлсбро

Тем временем защитники природы поддерживают сборы.

"Существует множество признаков чрезмерного туризма, и один из самых очевидных — пробки. Наши дороги просто не рассчитаны на такое количество машин. Кроме того, летом в самых красивых местах так многолюдно, что насладиться ими практически невозможно", — поясняет активистка Сэнди Хемингуэй из организации "Друзья Земли"

Новый курс Великобритании

Эдинбург начнёт взимать туристический налог с октября 2025 года, а официально он вступит в силу в 2026-м. По словам главы городского совета Джейн Мигер, средства (около 5 млн фунтов в год) будут направлены на строительство жилья и снижение нагрузки от туризма.

В Манчестере и Ливерпуле подобные сборы уже действуют: 1 и 2 фунта за ночь соответственно. В Ливерпуле, как отметил Билл Эдди из Liverpool Accommodation BID, деньги идут на продвижение города и развитие туристической экономики.

Где ещё платят туристы

Майорка, Балеары (Испания) — до 4 € за ночь

Барселона, Каталония (Испания) — до 11 €

Париж (Франция) — до 15,60 €

Венеция (Италия) — 5 €

Рим (Италия) — 3-7 €

Лиссабон (Португалия) — 2 €

Греция (Афины, Санторини, Миконос) — 2-15 €; круизы — до 20 €

Бали (Индонезия) — 150 000 рупий (единовременно)

Нью-Йорк (США) — 2 $ за номер в сутки плюс налог

Эксперты отмечают: несмотря на недовольство путешественников, такие сборы редко становятся реальной причиной отказа от поездки.

