Туристический налог в Европе: как он влияет на самые популярные направления

Отпуск в Европе становится дороже — во многих странах к счёту за отель добавляется туристический сбор. Его называют по-разному: "налог на устойчивый туризм", "туристическая плата" или просто "ночной сбор".
Эти расходы могут неприятно удивить: налог начисляется за каждого взрослого и за каждую ночь. Для семьи, приехавшей на две недели, сумма легко превышает 100 евро ещё до начала отдыха.
"Обычно мы ездим на материковую часть Испании. Там мы не платим никаких налогов, так что да, это как бы отбивает у нас желание приезжать на острова в будущем", — поделился впечатлением от поездки на Майорку турист Кристофер Уилсон из Мидлсбро
Тем временем защитники природы поддерживают сборы.
"Существует множество признаков чрезмерного туризма, и один из самых очевидных — пробки. Наши дороги просто не рассчитаны на такое количество машин. Кроме того, летом в самых красивых местах так многолюдно, что насладиться ими практически невозможно", — поясняет активистка Сэнди Хемингуэй из организации "Друзья Земли"
Эдинбург начнёт взимать туристический налог с октября 2025 года, а официально он вступит в силу в 2026-м. По словам главы городского совета Джейн Мигер, средства (около 5 млн фунтов в год) будут направлены на строительство жилья и снижение нагрузки от туризма.
В Манчестере и Ливерпуле подобные сборы уже действуют: 1 и 2 фунта за ночь соответственно. В Ливерпуле, как отметил Билл Эдди из Liverpool Accommodation BID, деньги идут на продвижение города и развитие туристической экономики.
Эксперты отмечают: несмотря на недовольство путешественников, такие сборы редко становятся реальной причиной отказа от поездки.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.