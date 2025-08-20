От Цюриха до Барселоны: ночной автобус с кроватями и Wi-Fi выходит на европейские дороги

Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы

Этой осенью в Европе появится новый способ путешествий: комфортабельные ночные автобусы Twiliner. Уже в ноябре 2025 года швейцарское агентство запустит маршруты, соединяющие крупные города Швейцарии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов и Испании.

Twiliner делает ставку на экологичность: вместо обычного топлива используется HVO-дизель — возобновляемое топливо из растительных масел и отходов жиров. Компания уверяет, что их автобусы так же "зелёные", как поезда, но при этом дают больше гибкости в путешествиях.

Комфорт на борту

В каждом автобусе всего 21 место — кресла напоминают бизнес-класс в самолётах и полностью раскладываются в кровать. В комплекте подушки и одеяла. На нижнем уровне расположены туалет, раздевалка и небольшой снэк-бар.

В зоне отдыха есть:

розетки и лампы для чтения,

бесплатный Wi-Fi,

небольшой столик и место для личных вещей.

Пассажиру разрешается взять один чемодан (до 23 кг, 80x50x35 см) и ручную кладь (до 5 кг). Велосипеды, лыжи или доски для серфинга можно перевезти по предварительному бронированию.

Маршруты и ограничения

Поначалу Twiliner запустит два направления:

Цюрих — Амстердам (через Базель, Люксембург, Брюссель и Роттердам),

Цюрих — Барселона (через Жирону).

Остановок в пути не будет, кроме обязательной смены водителей. Компания честно отмечает, что их сервис не рассчитан на семьи с маленькими детьми: малышей до пяти лет на борт не берут. Старшие дети могут путешествовать, если привыкли к долгим поездкам.

План на будущее

Twiliner мечтает о большой европейской сети ночных маршрутов, которая дополнит железные дороги и в течение трёх лет соединит 25 самых популярных городов Европы.

