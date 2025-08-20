Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
Высокие двери визуально увеличивают пространство даже при потолках 260 см

Булочка с корицей как символ нации: в чём секрет датского уюта и умения радоваться

Копенгаген — столица велосипедов и символ уюта, по мнению туристических гидов
Туризм

Для путешественников Дания — это настоящая находка. Здесь можно прокатиться по Копенгагену на велосипеде, полюбоваться знаменитой Русалочкой, попробовать ароматные булочки с корицей и ощутить знаменитый датский "хюгге". Эта маленькая северная страна удивляет сочетанием уюта и современности, спокойного ритма жизни и высокого уровня комфорта, благодаря чему её считают одним из лучших направлений для туризма в Европе.

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Копенгаген, Дания

Копенгаген — столица велосипедов

Копенгаген — город, где автомобильный клаксон почти не услышать. Велосипеды здесь не просто транспорт, а часть культуры. Более 40% жителей ежедневно ездят на работу или учёбу на двух колесах. Для них построены отдельные веломагистрали, светофоры и парковки.

Велосипед в Дании — это символ свободы и экологии. В городе регулярно проходят велопарады и фестивали, а власти развивают целую сеть "велотрасс", соединяющих столицу с пригородами.

Маленькая Русалочка — сердце страны

У входа в гавань Копенгагена на камне сидит Русалочка — одна из самых узнаваемых статуй в мире. Её высота чуть больше метра, но значение для датчан огромно.

Она стала символом страны и напоминанием о сказках Андерсена, который родился в Дании и подарил миру истории, любимые миллионами. Статую не раз пытались похитить, но каждый раз она возвращалась домой — как и положено символу, связанному с душой народа.

Канельснегле — булочка счастья

Считается, что самый вкусный способ прочувствовать датский уют — это канельснегле. Булочка-улитка с корицей и сахаром, мягкая внутри и хрустящая снаружи, давно стала символом домашнего тепла.

Утро в Копенгагене часто начинается с чашки кофе и канельснегле. Это не просто десерт, а маленький ритуал, создающий настроение на весь день.

Уточнения

Да́ния официально — Короле́вство Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.