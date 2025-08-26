Забудьте о кино: в Амневиле динозавры реальнее, чем когда-либо

В Амневиле пройдет шоу с аниматрониками динозавров

27 и 28 сентября в галерее "Галактика" в Амневиле состоится крупнейшая в Европе выставка динозавров. Организатор — Музей Эфемера, который привезёт более 100 роботизированных фигур в натуральную величину. На два дня пространство превратится в настоящий "Парк Юрского периода", где посетителей ждут не только экспонаты, но и захватывающие шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тираннозавр

В программе — 20-минутные выступления с участием крупнейших аниматроников Европы, которые впечатлят как детей, так и взрослых. Мероприятие будет открыто весь уикенд с 10:00 до 18:00, что делает его удобным для семейного посещения.

Билеты уже доступны онлайн на сайте организаторов, а также их можно будет приобрести непосредственно на месте. Для любителей доисторического мира это уникальный шанс увидеть динозавров максимально реалистично.

Уточнения

Амневиль (фр. Amnéville) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Мец, кантон Ромба.

