Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Установил новый комплект колодок — теперь хуже торможение: какой шаг забывают перед установкой
Сутулость и сколиоз не приговор: вот как спасти позвоночник
Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно
Когда уход становится стрессом: что происходит с кожей при частой смене средств
Лунные породы шепчут о древних катастрофах: удары астероидов объяснили тайну магнетизма спутника
Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу
Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании

Для одних — шанс сэкономить, для других — возможность путешествовать в компании: этот секрет меняет опыт путешествий

2:01
Туризм

Juurnee — это необычный сервис, позволяющий путешественникам экономить на авиабилетах и находить попутчиков. Платформа была создана Рэйчел Крэмптон, вдохновившейся собственным опытом. Когда ей предстоял долгий перелёт из Лондона в Сидней с детьми, она решила предложить вознаграждение попутчику, готовому помочь в дороге. Так возникла идея нового сервиса, который сегодня активно набирает популярность.

Покупка авиабилетов
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка авиабилетов

Главный принцип работы Juurnee заключается в том, что один путешественник может оплатить часть или даже полную стоимость билета сопровождающему, информирует Metro. Таким образом, для одних это шанс сэкономить, а для других — возможность получить бесплатный перелёт в обмен на помощь. На сайте пользователи делятся информацией о маршрутах и условиях вознаграждения, которое варьируется от 50 % до 100 % стоимости билета.

Регистрация на платформе доступна в двух форматах: бесплатном и премиальном. Приобретая премиум-подписку за 30 австралийских долларов в год, путешественники получают расширенные возможности по подбору рейсов и кандидатов.

Чтобы обеспечить безопасность пользователей, команда Juurnee внедрила систему верификации на основе искусственного интеллекта. Тем не менее, окончательная проверка и выбор попутчика остаются за самими путешественниками. Для этого предусмотрена возможность прямого общения и знакомства до полёта, что позволяет оценить надёжность партнёра.

Наиболее востребованными маршрутами стали перелёты Лондон — Сидней и Лондон — Дубай, однако список направлений постоянно расширяется. Сегодня на сайте можно найти предложения по поездкам в Швейцарию, Берлин, Лос-Анджелес, Новую Зеландию, Индию и Таиланд. Некоторые поездки предполагают сопровождение только в одну сторону, другие же — полное сопровождение туда и обратно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Пить много и не запивать: сочетание мяса и овощей, которое дарит лёгкость
Осень ворует энергию: как не дать усталости сорвать занятия
Закрывать дверь в спальню ночью не просто привычка: вот что происходит, когда вы забываете об этом
Вырывать седые волосы опасно: чем заменить радикальные методы
Сийярто огласил угрозы Зеленского: удары по Дружбе — это только начало
Звезда из другой галактики раскрыла источник урана и плутония — но ответ оказался ещё загадочнее
Неправильный коврик для йоги может испортить вашу практику — вот как этого избежать
Скрытые жемчужины Европы и Азии: 5 архитектурных объектов, которые потрясут вас
Уборка становится легче, чем когда-либо: добавьте всего один ингредиент, и ваш дом будет сиять как бутик-отель
Комик посетил концерт Петросяна и раскрыл странные ритуалы: фанаты шептали шутки хором
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.