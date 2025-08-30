Для одних — шанс сэкономить, для других — возможность путешествовать в компании: этот секрет меняет опыт путешествий

Juurnee — это необычный сервис, позволяющий путешественникам экономить на авиабилетах и находить попутчиков. Платформа была создана Рэйчел Крэмптон, вдохновившейся собственным опытом. Когда ей предстоял долгий перелёт из Лондона в Сидней с детьми, она решила предложить вознаграждение попутчику, готовому помочь в дороге. Так возникла идея нового сервиса, который сегодня активно набирает популярность.

Главный принцип работы Juurnee заключается в том, что один путешественник может оплатить часть или даже полную стоимость билета сопровождающему, информирует Metro. Таким образом, для одних это шанс сэкономить, а для других — возможность получить бесплатный перелёт в обмен на помощь. На сайте пользователи делятся информацией о маршрутах и условиях вознаграждения, которое варьируется от 50 % до 100 % стоимости билета.

Регистрация на платформе доступна в двух форматах: бесплатном и премиальном. Приобретая премиум-подписку за 30 австралийских долларов в год, путешественники получают расширенные возможности по подбору рейсов и кандидатов.

Чтобы обеспечить безопасность пользователей, команда Juurnee внедрила систему верификации на основе искусственного интеллекта. Тем не менее, окончательная проверка и выбор попутчика остаются за самими путешественниками. Для этого предусмотрена возможность прямого общения и знакомства до полёта, что позволяет оценить надёжность партнёра.

Наиболее востребованными маршрутами стали перелёты Лондон — Сидней и Лондон — Дубай, однако список направлений постоянно расширяется. Сегодня на сайте можно найти предложения по поездкам в Швейцарию, Берлин, Лос-Анджелес, Новую Зеландию, Индию и Таиланд. Некоторые поездки предполагают сопровождение только в одну сторону, другие же — полное сопровождение туда и обратно.