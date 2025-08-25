Игра с огнём в небе: Emirates радикально меняет правила провоза гаджетов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Туризм

Fвиакомпания Emirates c 1 октября 2025 года вводит беспрецедентное правило: пассажирам будет запрещено использовать внешние аккумуляторы на борту её самолётов. Это решение объясняется исключительно соображениями безопасности, поскольку литиевые батареи считаются одним из самых уязвимых источников риска в авиации.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
До настоящего времени большинство авиаперевозчиков разрешали провоз внешних аккумуляторов в салоне, если их ёмкость не превышала 100 Втч, при этом категорически запрещалось сдавать такие устройства в багаж.

Однако Emirates пошла дальше — авиакомпания запретила не только использование, но и подключение или зарядку аккумуляторов во время полёта, сообщает Infobae. Таким образом, даже компактные пауэрбанки, которые миллионы пассажиров привыкли использовать для подзарядки телефонов и планшетов, окажутся вне доступа в воздухе.

Причина столь жёстких мер кроется в свойствах литиевых батарей. В условиях герметичной кабины их перегрев может привести к так называемому "тепловому беглецу" — неконтролируемому росту температуры, способному вызвать возгорание, взрыв или выделение токсичных газов. В отличие от наземных условий, в самолёте справиться с подобной аварией крайне сложно.

Инциденты с литиевыми батареями уже не раз подтверждали их опасность. В январе 2023 года пассажиров рейса Air Busan в Южной Корее пришлось эвакуировать из-за возгорания портативного источника питания. В США самолёт Southwest Airlines вынужден был изменить маршрут после появления дыма от пауэрбанка. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), каждые две недели фиксируется в среднем три инцидента с литиевыми батареями на борту.

В Emirates подчёркивают, что инициатива носит превентивный характер: речь идёт не о реакции на конкретный случай, а о снижении потенциальных рисков. При этом пассажиры по-прежнему смогут брать с собой батареи до 100 Втч, но исключительно в выключенном состоянии и в легко доступном месте, чтобы при необходимости их можно было быстро изъять.

Эксперты отмечают, что этот шаг может стать прецедентом для всей отрасли. С учётом того, что число инцидентов с аккумуляторами растёт, не исключено, что другие авиакомпании также пересмотрят свои правила. Таким образом, решение Emirates может обозначить новую тенденцию в авиационной безопасности, затрагивающую миллионы путешественников по всему миру.

Emirates одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
