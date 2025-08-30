След гения: как Гауди преобразил дворец Собрельяно и что осталось за кадром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:55
Туризм

В глубине живописной Кантабрии, между Сан-Висенте-де-ла-Баркера и Сантильяна-дель-Мар, возвышается уникальный памятник архитектуры XIX века — дворец Собрельяно. Его окружение напоминает открытку: мягкие зелёные склоны, заливные луга и свежий морской воздух создают особую атмосферу. Этот дворец не только украшает местность, но и является значимым объектом культурного наследия региона.

дворец Собрельяно, Кагтабрия, Испания
Фото: commons.wikimedia by Jorge Estevez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
дворец Собрельяно, Кагтабрия, Испания

История дворца уходит в 1881 год, когда влиятельный предприниматель Антонио Лопес-и-Лопес заказал строительство будущей резиденции. Архитектор Хуан Марторелл воплотил проект в духе готического возрождения, сделав здание символом богатства и новых технологий. Именно здесь впервые в Испании появилось электрическое освещение — факт, подчёркивающий новаторский характер сооружения.

Особое место в истории дворца занимает участие Антонио Гауди. Великий архитектор приложил руку к оформлению интерьеров, а также разработал проект часовни-пантеона. Благодаря его деталям и художественным решениям дворец обрёл особую выразительность и стал частью истории зарождения модерна в Кантабрии. В соседстве с ним расположены и другие архитектурные жемчужины: фонтан Трёх ручьёв и Папский университет, создающие культурный ансамбль целой эпохи.

Интерьеры дворца поражают своей декоративной насыщенностью. Центральный зал выделяется кессонным потолком и стенами, украшенными сусальным золотом. Настенные росписи, выполненные художниками Льоренсом и Масдеу, соседствуют с подлинными работами Гауди, создавая атмосферу изысканной гармонии. Ухоженные сады с аллеями и скульптурами служат естественным продолжением архитектурного ансамбля и делают дворец ещё более впечатляющим.

С 1985 года дворец Собрельяно официально признан Объектом культурного интереса. Сегодня сюда организуются экскурсии, расписание которых разделено на три сезона. По понедельникам посещение невозможно, а кассы открываются на 20 минут раньше начала каждой экскурсии. Стоимость билетов варьируется от 2 до 7 евро, но для ряда категорий посетителей вход остаётся бесплатным.

Добраться сюда можно легко: дорога из Сантандера занимает около 45 минут по автомагистралям А-67 и А-8, а из Овьедо — около 1 часа 40 минут по трассе А-8. Для туристов это удобный маршрут, позволяющий совместить отдых на побережье с посещением одного из самых необычных дворцов Испании.

Уточнения

Канта́брия (исп. Cantabria) — автономное сообщество и одноимённая провинция на севере Испании. Столица и крупнейший город — Сантандер.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
