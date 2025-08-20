Автомобиль — роскошь, еда — культ, кондиционер — главная потребность: как живут в стране будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сингапур сочетает тропики с вечными кондиционерами, культом еды и дорогими машинами
2:24
Туризм

Сингапур — маленький город-государство, в котором древние традиции удивительным образом сочетаются с футуристическими технологиями. Повседневная жизнь здесь устроена настолько необычно, что для туристов многое может показаться экзотикой.

Сингапур, Центральный деловой район
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сингапур, Центральный деловой район

Вечная зима в зданиях

В Сингапуре кондиционер работает круглый год. В помещениях температура часто опускается до +18°C, тогда как на улице держится около +30 и влажность достигает 85%. Из-за таких перепадов местные всегда носят с собой кофты и свитера. Туристы же часто простужаются в первые дни.

Счета за электричество при этом огромные, но отказаться от охлаждения невозможно — без него жить в тропическом климате просто нереально.

Культура очередей за едой

Очередь у уличного лотка — это знак качества. Сингапурцы готовы ждать часами ради тарелки лапши или риса, если считают, что именно в этом месте вкус особенный.

Некоторые хокер-центры (комплексы под открытым небом, в которых расположено множество киосков с продажей недорогой еды) открыты всего несколько часов в день: продукты заканчиваются быстро, и люди заранее планируют визит. Еда здесь — не просто потребность, а почти культ.

Автомобиль как роскошь

Купить машину в Сингапуре невероятно дорого. Чтобы владеть автомобилем, нужно приобрести специальный сертификат, который может стоить до 100 тысяч долларов. В итоге даже самая простая модель обходится владельцу в несколько раз дороже, чем в других странах.

Большинство жителей предпочитает общественный транспорт. Метро и автобусы здесь чистые, современные и пунктуальные, а поездка обычно быстрее и дешевле, чем на машине.

Зимние вещи в тропиках

При температуре ниже +28°C сингапурцы начинают жаловаться на холод и достают тёплую одежду. В торговых центрах можно увидеть пуховики, шерстяные свитера и носки — они нужны не для путешествий, а для защиты от кондиционеров.

Туристы в шортах вызывают у местных искреннее недоумение: для жителей страны вечного лета такая погода уже "зимняя".

Сингапур — это место, где кондиционер стал главным атрибутом жизни, еда превратилась в национальную страсть, а машина — в предмет роскоши.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

