Рай у океана, страна контрастов и планета вулканов: эти три места изменят взгляд на путешествия

Гиды: Португалия, Ливан и Исландия вошли в топ красивых стран для путешествий

Мир огромен, и в каждой стране есть своя изюминка, но иногда какие-то места настолько цепляют, что хочется возвращаться туда снова и снова. В этой подборке — три страны, которые особенно выделяются среди сотни других, и каждая из них по-своему уникальна.

Португалия — уютная и неповторимая

Португалия уверенно занимает первое место. Здесь всё кажется правильным: мягкий климат, живописные побережья, неповторимая архитектура и душевные города.

Добавьте сюда вкуснейшую кухню, доступные цены и богатую культуру — и вы поймёте, почему Португалия так полюбилась путешественникам. Даже если приехать сюда всего один раз, желание вернуться останется надолго.

Ливан — страна контрастов

На втором месте — Ливан, удивляющий своей многогранностью.

Здесь в один день можно покататься на лыжах в горах и уже через пару часов оказаться на пляже Средиземного моря. Архитектура страны хранит следы римской, османской и европейской культур, а кухня давно считается одной из лучших в мире.

Да, политическая нестабильность и кризисы мешают туризму, но именно это делает Ливан ещё более притягательным для любителей необычных путешествий.

Исландия — королевство природы

Исландия — страна, где царит природа. Гейзеры, вулканы, ледники, водопады — всё это создаёт ощущение, будто вы оказались на другой планете.

Здесь мало архитектурных достопримечательностей и дорого жить, но эти минусы теряются на фоне грандиозных пейзажей. К тому же, чтобы увидеть самые впечатляющие места, не нужно быть опытным путешественником: достаточно маленькой машины и желания исследовать остров.

Почему именно эти страны

Каждая из них по-своему особенная:

Исландия поражает фантастическими природными пейзажами;

Ливан удивляет культурным и природным разнообразием;

Португалия дарит гармонию уюта, стиля и доступности.

Выбор очевиден: если хочется незабываемого путешествия, стоит добавить их в свой список "must visit".

