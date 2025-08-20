Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний дезодорант: эффективная альтернатива покупным средствам
Военный эксперт рассказал о тактике окружения Константиновки и ее стратегической роли
Прокол почвы вилами в августе помогает сформировать защитную шелуху на луке
Жиган объяснил возвращение звёзд 90-х на сцену переменами в обществе
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн

Рай у океана, страна контрастов и планета вулканов: эти три места изменят взгляд на путешествия

Гиды: Португалия, Ливан и Исландия вошли в топ красивых стран для путешествий
2:12
Туризм

Мир огромен, и в каждой стране есть своя изюминка, но иногда какие-то места настолько цепляют, что хочется возвращаться туда снова и снова. В этой подборке — три страны, которые особенно выделяются среди сотни других, и каждая из них по-своему уникальна.

Португаля
Фото: Porto (Portugal) by Jose A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Португаля

Португалия — уютная и неповторимая

Португалия уверенно занимает первое место. Здесь всё кажется правильным: мягкий климат, живописные побережья, неповторимая архитектура и душевные города.
Добавьте сюда вкуснейшую кухню, доступные цены и богатую культуру — и вы поймёте, почему Португалия так полюбилась путешественникам. Даже если приехать сюда всего один раз, желание вернуться останется надолго.

Ливан — страна контрастов

На втором месте — Ливан, удивляющий своей многогранностью.
Здесь в один день можно покататься на лыжах в горах и уже через пару часов оказаться на пляже Средиземного моря. Архитектура страны хранит следы римской, османской и европейской культур, а кухня давно считается одной из лучших в мире.
Да, политическая нестабильность и кризисы мешают туризму, но именно это делает Ливан ещё более притягательным для любителей необычных путешествий.

Исландия — королевство природы

Исландия — страна, где царит природа. Гейзеры, вулканы, ледники, водопады — всё это создаёт ощущение, будто вы оказались на другой планете.
Здесь мало архитектурных достопримечательностей и дорого жить, но эти минусы теряются на фоне грандиозных пейзажей. К тому же, чтобы увидеть самые впечатляющие места, не нужно быть опытным путешественником: достаточно маленькой машины и желания исследовать остров.

Почему именно эти страны

Каждая из них по-своему особенная:

  • Исландия поражает фантастическими природными пейзажами;

  • Ливан удивляет культурным и природным разнообразием;

  • Португалия дарит гармонию уюта, стиля и доступности.

Выбор очевиден: если хочется незабываемого путешествия, стоит добавить их в свой список "must visit".

Уточнения

Португа́лия официальное название — Португа́льская Респу́блика — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Последние материалы
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Эксперт Д.Бейкер: алоэ, лаванда и мята признаны самыми полезными комнатными растениями
Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна
Узбекистан вводит цензуру для российских артистов: Comedy Club под ударом
Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций
Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.