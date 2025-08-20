Мальдивы, которые пугают: как найти музей жутких существ и затонувший самолёт среди кораллов

Мальдивы давно стали символом идеального отдыха — бирюзовая вода, белоснежные пляжи и уютные виллы над океаном. Но за открытками скрывается куда более многогранная страна. Здесь встречаются древняя история и исламские традиции, современные технологии и туризм мирового уровня, а вместе с ними — глобальные экологические вызовы.
В столице Мале находится музей, который точно не назовёшь обычным. Речь о музее морских животных. Его экспонаты скорее пугают, чем восхищают, но именно в этом их уникальность.
Посетителей ждёт коллекция кораллов, редких видов рыб, черепах и особенно — экспонаты из "подводного кабинета страха":
скелеты огромных акул;
клыки тигровых акул;
рога гигантских скатов.
Всё это создаёт атмосферу, которая особенно впечатлит тех, кто боится глубины или морских хищников.
На острове Thiladhumathi можно встретить удивительный объект — затопленный самолёт, превратившийся в часть подводного мира. Его намеренно погрузили в океан, чтобы создать искусственный риф. Сегодня он стал местом паломничества для дайверов и выглядит словно сцена из приключенческого фильма.
Мальдивы — это не только яркие фото, но и неожиданные открытия: жутковатые музейные экспонаты, истории о морских хищниках и затонувший самолёт, который теперь охраняют кораллы и рыбы.
Мальди́вы официальное название — Мальди́вская Респу́блика, — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
