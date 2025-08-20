Мальдивы, которые пугают: как найти музей жутких существ и затонувший самолёт среди кораллов

Эксперты по туризму: на Мальдивах затонувший самолёт стал рифом для дайверов

Мальдивы давно стали символом идеального отдыха — бирюзовая вода, белоснежные пляжи и уютные виллы над океаном. Но за открытками скрывается куда более многогранная страна. Здесь встречаются древняя история и исламские традиции, современные технологии и туризм мирового уровня, а вместе с ними — глобальные экологические вызовы.

Самые необычные музеи Мальдив

В столице Мале находится музей, который точно не назовёшь обычным. Речь о музее морских животных. Его экспонаты скорее пугают, чем восхищают, но именно в этом их уникальность.

Посетителей ждёт коллекция кораллов, редких видов рыб, черепах и особенно — экспонаты из "подводного кабинета страха":

скелеты огромных акул;

клыки тигровых акул;

рога гигантских скатов.

Всё это создаёт атмосферу, которая особенно впечатлит тех, кто боится глубины или морских хищников.

Затонувший самолёт как искусственный риф

На острове Thiladhumathi можно встретить удивительный объект — затопленный самолёт, превратившийся в часть подводного мира. Его намеренно погрузили в океан, чтобы создать искусственный риф. Сегодня он стал местом паломничества для дайверов и выглядит словно сцена из приключенческого фильма.

Мальдивы — это не только яркие фото, но и неожиданные открытия: жутковатые музейные экспонаты, истории о морских хищниках и затонувший самолёт, который теперь охраняют кораллы и рыбы.

Уточнения

Мальди́вы официальное название — Мальди́вская Респу́блика, — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

