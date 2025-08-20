Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа
Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%

Мальдивы, которые пугают: как найти музей жутких существ и затонувший самолёт среди кораллов

Эксперты по туризму: на Мальдивах затонувший самолёт стал рифом для дайверов
1:37
Туризм

Мальдивы давно стали символом идеального отдыха — бирюзовая вода, белоснежные пляжи и уютные виллы над океаном. Но за открытками скрывается куда более многогранная страна. Здесь встречаются древняя история и исламские традиции, современные технологии и туризм мирового уровня, а вместе с ними — глобальные экологические вызовы.

Мальдивы
Фото: commons.wikimedia.org by www.travellife.blog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мальдивы

Самые необычные музеи Мальдив

В столице Мале находится музей, который точно не назовёшь обычным. Речь о музее морских животных. Его экспонаты скорее пугают, чем восхищают, но именно в этом их уникальность.

Посетителей ждёт коллекция кораллов, редких видов рыб, черепах и особенно — экспонаты из "подводного кабинета страха":

  • скелеты огромных акул;

  • клыки тигровых акул;

  • рога гигантских скатов.

Всё это создаёт атмосферу, которая особенно впечатлит тех, кто боится глубины или морских хищников.

Затонувший самолёт как искусственный риф

На острове Thiladhumathi можно встретить удивительный объект — затопленный самолёт, превратившийся в часть подводного мира. Его намеренно погрузили в океан, чтобы создать искусственный риф. Сегодня он стал местом паломничества для дайверов и выглядит словно сцена из приключенческого фильма.

Мальдивы — это не только яркие фото, но и неожиданные открытия: жутковатые музейные экспонаты, истории о морских хищниках и затонувший самолёт, который теперь охраняют кораллы и рыбы.

Уточнения

Мальди́вы официальное название — Мальди́вская Респу́блика, — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
Еда и рецепты
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Последние материалы
Тарантино назвал Финчера лучшим режиссёром и поддержал его адаптацию Однажды в Голливуде
Список культур для посева в августе: зелень и сидераты после основного урожая
Инспекторы ДПС по закону могут изъять видеорегистратор, дрова и канистру с бензином
Путешественники называют греческую Кефалонию в Греции лучшим тихим островом
Обоняние помогает собакам определять настроение и стресс у владельцев — эксперты
Врачи: сон 7–9 часов в сутки необходим для восстановления после тренировок
Методика 6Т помогает улучшить сон — сомнолог Лебедева
Xiaomi увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 2,3 раза
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Специалисты назвали главные ошибки при монтаже звукоизоляции стен и потолка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.