Как странный трюк с бюстгальтером сработал в аэропорту Лиссабона

Туристка рассказала Metro о трюке с бюстгальтером на рейсе из Лиссабона

Пассажирка Wizz Air поделилась с изданием Metro необычным способом обойти строгие правила перевозки багажа. На рейсе из Лиссабона, где авиакомпания разрешает брать только маленькую дорожную сумку, девушка использовала нестандартное решение. В магазине H&M она купила большой бюстгальтер всего за 5 евро и решила спрятать в него часть вещей.

Фото: flickr.com by Roselyn Rosesline, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бюстгальтер

В туалете аэропорта она аккуратно уложила верх бикини и спортивный комплект в одну чашку, а рыболовный жилет — в другую. Чтобы скрыть необычный багаж, она надела куртку. Служба безопасности не обратила внимания, и на посадке тоже никто ничего не заметил. Её парень был удивлён странным образом, но трюк сработал.

Однако уже в самолёте девушка почувствовала дискомфорт: бюстгальтер оказался поверх рубашки, было жарко и неловко. Опыт показал, что метод не подходит для долгих перелётов и не позволяет взять много вещей. Автор призналась, что больше не будет использовать этот способ, и посоветовала альтернативы: трюк с подушкой для шеи, рыболовный жилет с карманами, сумка из duty free или куртка с глубокими отделениями.

Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания (лоукостер) со штаб-квартирой в Вечеше (медье Пешт). Работает главным образом на рынке Центральной Европы, у компании есть базы в ряде европейских аэропортов.

