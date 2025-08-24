Дешевле не бывает? Секрет прогулки по Венеции за 2 евро, который возмущает местных

Венеция снова оказалась в центре туристических споров: местные жители выражают недовольство тем, что блогеры и инфлюенсеры раскрыли секрет доступных переправ по Большому каналу.
Вместо того чтобы платить около 90 евро за классическую прогулку на гондоле, туристы теперь выстраиваются в очереди к паромам-трагетти, где поездка стоит всего 2 евро, а для самих венецианцев — всего 70 центов.
Ютубер Джованна Санторо и другие популярные авторы называют этот вариант "лучшим лайфхаком" для фото и селфи на воде. Однако горожане жалуются, что очереди растянулись, а их повседневные поездки усложнились. Для местных жителей трагетто — не аттракцион, а привычный способ перемещения через канал.
Жители Венеции считают, что очередное "раскрытие туристического секрета" усугубляет многолетние проблемы перенаселённости, от которых город страдает уже не первый год.
