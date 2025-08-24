Дешевле не бывает? Секрет прогулки по Венеции за 2 евро, который возмущает местных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Туризм

Венеция снова оказалась в центре туристических споров: местные жители выражают недовольство тем, что блогеры и инфлюенсеры раскрыли секрет доступных переправ по Большому каналу.

Венеция, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by gnuckx, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венеция, Италия

Вместо того чтобы платить около 90 евро за классическую прогулку на гондоле, туристы теперь выстраиваются в очереди к паромам-трагетти, где поездка стоит всего 2 евро, а для самих венецианцев — всего 70 центов.

Ютубер Джованна Санторо и другие популярные авторы называют этот вариант "лучшим лайфхаком" для фото и селфи на воде. Однако горожане жалуются, что очереди растянулись, а их повседневные поездки усложнились. Для местных жителей трагетто — не аттракцион, а привычный способ перемещения через канал.

Жители Венеции считают, что очередное "раскрытие туристического секрета" усугубляет многолетние проблемы перенаселённости, от которых город страдает уже не первый год.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
