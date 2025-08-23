В чём секрет багажа, из-за которого авиакомпания вернула деньги

Пассажирка заставила EasyJet компенсировать плату за ручную кладь

История британской туристки Элисон Эванс и её сына Артура вызвала резонанс среди пассажиров авиакомпании EasyJet. На одном из рейсов женщина столкнулась с неожиданным требованием оплатить 48 фунтов стерлингов за ручную кладь, которая, по словам сотрудников авиакомпании, не соответствовала нормам перевозки.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Однако сама Элисон утверждает, что чемодан полностью укладывался в установленные правила. Более того, ранее она неоднократно использовала этот багаж на других рейсах без каких-либо проблем, сообщает Metro News.

Элисон заранее измерила размеры сумки дома и была уверена, что она подходит под требования авиакомпании. Но в аэропорту сотрудники настояли на дополнительной оплате, мотивируя это тем, что выступающие детали — колёсики и ручки — увеличивают габариты. Женщина не стала спорить у стойки, но, опасаясь возможного отказа в посадке, сделала фотографии своего чемодана прямо перед регистрацией.

На обратный путь Эванс решила приобрести более крупную сумку и попыталась оплатить багаж онлайн. К её удивлению, стоимость оказалась ниже — всего 32 фунта, что сделало ситуацию ещё более непонятной. Вернувшись домой, туристка опубликовала фотографии багажа в социальной сети X (бывший Twitter) и оставила жалобу в адрес авиакомпании.

После огласки EasyJet отреагировала достаточно быстро: представители компании заявили о начале внутреннего расследования и согласились вернуть оплаченные 48 фунтов. По словам пресс-службы, ключевым фактором при проверке размеров ручной клади действительно являются колёса и ручки, что нередко вызывает недоразумения у пассажиров. Несмотря на возврат средств, Элисон осталась крайне недовольна обслуживанием и отметила, что больше не планирует пользоваться услугами перевозчика.

В интервью женщина дала несколько советов другим пассажирам, которые могут оказаться в подобной ситуации. Во-первых, важно заранее измерять чемодан, включая все выступающие элементы. Во-вторых, при возникновении спорных ситуаций сохранять спокойствие и фиксировать происходящее на фото или видео. Эти материалы могут стать решающим аргументом при обращении за компенсацией.

История Элисон Эванс стала показательным примером того, как настойчивость и внимательность помогают пассажирам добиваться справедливости даже в противостоянии с крупной авиакомпанией. Случай привлёк внимание СМИ и экспертов по защите прав потребителей, которые советуют туристам быть более осведомлёнными о правилах перевозки и не бояться отстаивать свои интересы.

Уточнения

EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com (по-русски произносится изи-джет) — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту.

