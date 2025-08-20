Абхазия больше не манит: туристы бегут туда, где дешевле и чище

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туристы указали на несоответствие стоимости и качества отдыха в Абхазии
2:07
Туризм

Казалось бы, курортное направление, которое ещё недавно пользовалось популярностью у россиян, теперь стремительно теряет привлекательность. К 2025 году всё больше путешественников признаются: отдых в Абхазии перестал оправдывать свою стоимость.

Разочарование в туризме
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разочарование в туризме

Цены растут, а качество — нет

Главная претензия отдыхающих — несоответствие стоимости проживания и услуг их фактическому уровню. Многие отмечают, что скачок цен лишил Абхазию былого преимущества, и туристы всё чаще выбирают альтернативные направления.

Что говорят путешественники

Отзывы на туристических сайтах изобилуют жалобами:

  • инфраструктура остаётся на прежнем уровне,
  • сервис не улучшается,
  • а стоимость при этом продолжает расти.

"Сотрудники не проходят обучение, отели не обновляются, а цены при этом намерены повышать", — подчеркивают опытные путешественники.

Атмосфера и отношение

Помимо дорогих, но устаревших отелей, туристы рассказывают и о другом:

  • грубое обращение,
  • несоблюдение санитарных норм,
  • проблемы с безопасностью.

Эти впечатления только усиливают ощущение, что ожидания и реальность отдыха в Абхазии расходятся всё сильнее.

В сравнении с соседями

Многие отдыхающие сопоставляют сервис в Абхазии с Турцией или другими соседними регионами. Увы, сравнение оказывается не в пользу республики: уровень комфорта и обслуживания там ощутимо выше при сопоставимых ценах.

Чего ждут туристы

Путешественники открыто заявляют: им нужны не новые ценники, а:

  • повышение качества сервиса,
  • уважительное отношение,
  • обновлённые отели и развитая инфраструктура.

Абхазия оказалась в непростой ситуации: туристический поток снижается, а недовольство растёт. Россияне, которые раньше охотно выбирали этот регион, теперь всё чаще делают выбор в пользу других направлений — где комфорт выше, а отношение к гостям уважительнее.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
