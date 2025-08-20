Казалось бы, курортное направление, которое ещё недавно пользовалось популярностью у россиян, теперь стремительно теряет привлекательность. К 2025 году всё больше путешественников признаются: отдых в Абхазии перестал оправдывать свою стоимость.
Главная претензия отдыхающих — несоответствие стоимости проживания и услуг их фактическому уровню. Многие отмечают, что скачок цен лишил Абхазию былого преимущества, и туристы всё чаще выбирают альтернативные направления.
Отзывы на туристических сайтах изобилуют жалобами:
"Сотрудники не проходят обучение, отели не обновляются, а цены при этом намерены повышать", — подчеркивают опытные путешественники.
Помимо дорогих, но устаревших отелей, туристы рассказывают и о другом:
Эти впечатления только усиливают ощущение, что ожидания и реальность отдыха в Абхазии расходятся всё сильнее.
Многие отдыхающие сопоставляют сервис в Абхазии с Турцией или другими соседними регионами. Увы, сравнение оказывается не в пользу республики: уровень комфорта и обслуживания там ощутимо выше при сопоставимых ценах.
Путешественники открыто заявляют: им нужны не новые ценники, а:
Абхазия оказалась в непростой ситуации: туристический поток снижается, а недовольство растёт. Россияне, которые раньше охотно выбирали этот регион, теперь всё чаще делают выбор в пользу других направлений — где комфорт выше, а отношение к гостям уважительнее.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.