2:01
Туризм

Отдых у моря ассоциируется с солнцем, волнами и полным расслаблением. Но вместе с этим всегда есть риск столкнуться с неприятной реальностью — пляжные кражи. Воры действуют быстро и незаметно, и одно неловкое движение может обернуться испорченным отпуском.

Серкреты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Серкреты

Но что, если есть способ обезопасить себя без лишних расходов

Ловкий трюк от туриста

"Эффективный метод, который поможет избежать кражи, заключается в использовании пустой бутылки из-под солнцезащитного крема для хранения наличных денег и мелких ценностей. Самое привлекательное в этом методе то, что он не требует затрат на покупку защищенных от краж сумок или сейфов", — рассказал корреспонденту один из туристов, ранее ставший жертвой воров.

Идея проста: использованный тюбик от крема вряд ли заинтересует злоумышленников. Воры ищут кошельки, сумки, смартфоны, но точно не потянутся проверять "старую упаковку".

Альтернативные идеи маскировки

Кроме пустого тюбика, путешественники делятся в сети и другими хитростями:

  • Пустая пачка из-под чипсов или печенья — туда можно спрятать деньги или ключи.
  • Подгузник — но только чистый! Такой "сейф" точно не вызовет любопытства.
  • Песчаный тайник — сложить всё в герметичный пакет, закопать и накрыть полотенцем.
  • Водонепроницаемый чехол для телефона — его можно взять с собой прямо в воду.
  • Чередование с друзьями — один купается, другой присматривает за вещами.
  • Камера хранения на пляже — если она есть, это самый безопасный вариант.
  • Минимум ценностей — лучше не брать на пляж дорогие украшения и лишние деньги.

Почему это работает

Главное преимущество метода — он бесплатный и всегда под рукой. Никаких дорогих сейфов или специальных аксессуаров, только смекалка. Ведь лучшая защита — это то, что не привлекает внимания.

Уточнения

Лжи́вость — форма поведения, характеризуемая систематическим сознательным стремлением создать у других неправильное впечатление о фактах и событиях для извлечения выгод или для предотвращения негативных последствий.

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
