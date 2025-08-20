Круглогодичный кошмар: туризм превратил Барселону в ловушку для местных

В Барселоне цены растут как на дрожжах, а на улицах туристов больше, чем местных

Доминго Алегре, преподавательница английского и доцент Университета Помпеу Фабра, живет в сердце Барселоны, недалеко от кафедрального собора, и работает неподалеку от Рамблы. По ее словам, ее родной город преобразился до неузнаваемости.

"Туризм был всегда, и даже массовый, но за последние полтора десятилетия произошли радикальные изменения, — отмечает она. — Сезонность исчезла, туризм стал круглогодичным. И число гостей намного превосходит количество горожан".

Переполненные улицы — это лишь верхушка айсберга, считает она, настоящие последствия гораздо глубже, сообщает CNN.

"Большинство магазинов, от продуктовых до бутиков одежды и ресторанов в центре, ориентированы преимущественно на приезжих, — объясняет она. — Цены взлетели. Airbnb фактически вытеснил многих местных. Мои друзья один за другим покинули этот район, потому что жить здесь стало непосильно дорого".

Пандемия, по ее мнению, лишь обострила ситуацию, привлекая удаленных работников со всей Европы.

"Они практически не контактируют с местными жителями. Их не интересует ни каталонская, ни испанская культура. Они видят здесь дешевизну, вкусную еду и недорогие напитки, поэтому большинство заведений ориентированы именно на них, — рассказала Доминго. — Иногда, когда тебя окружают сотни туристов, кажется, что ты иностранец в своей стране. Чувствую себя лососем, плывущим против течения".

