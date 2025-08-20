Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маски с овсянкой и мёдом идеально подходят для утреннего ритуала ухода за кожей
Даже один малосольный огурец может повысить давление и усилить отёчность
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных

Угловые вши в аэропортах атакуют: какие причины заставляют пассажиров превращать посадку в хаос

Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
1:58
Туризм

Аэропорты мира сегодня напоминают улей. Толпы пассажиров с тревожными лицами скапливаются у выхода на посадку, перекрывая путь тем, кто проходит в первых группах. Бортпроводники даже придумали для таких людей специальное прозвище — "угловые вши".

аэропорты, пассажиры, психология
Фото: flickr.com by Aleksandr Zykov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
аэропорты, пассажиры, психология

Термин появился ещё в 2005 году на одном из форумов. Считалось, что эти "вши" рвутся на борт в первую очередь ради багажных отсеков, чтобы застолбить место для своей ручной клади.

Одни не знают правил формирования групп посадки, другие не хотят платить за приоритет, третьи летят впервые и не понимают этикета. В сабреддите r/delta часто отмечают: переполненные терминалы, задержки и нехватка мест только подогревают это поведение.

Почему это происходит

По словам нью-йоркского психолога Кристи Це, причина — тревожность и желание контролировать ситуацию.

"Люди могут испытывать непреодолимое желание укрепить свои позиции, опасаясь что-то упустить или столкнуться с последствиями, если не будут действовать быстро", — рассказала она в беседе с Thrillist.

Добавьте сюда психологию толпы: один встаёт к выходу, и за ним тянутся другие. В США проблема особенно заметна, ведь здесь пассажиры традиционно берут больше ручной клади, а значит, багажные полки заполняются быстрее. Сказывается и культурный фактор: индивидуализм и стремление "быть первым".

Что делают авиакомпании

Скопления у выхода не только раздражают сотрудников, но и реально мешают: замедляют посадку, создают проблемы для семей с детьми и пассажиров с ограниченной мобильностью. Некоторые перевозчики начали бороться с этим напрямую.

American Airlines ввела штрафы за подобное поведение, а United тестирует новые схемы посадки, чтобы сократить время и минимизировать хаос у выхода.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Эксперты сообщили, что яйца легче чистить после резкого охлаждения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.