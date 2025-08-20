Угловые вши в аэропортах атакуют: какие причины заставляют пассажиров превращать посадку в хаос

Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку

Аэропорты мира сегодня напоминают улей. Толпы пассажиров с тревожными лицами скапливаются у выхода на посадку, перекрывая путь тем, кто проходит в первых группах. Бортпроводники даже придумали для таких людей специальное прозвище — "угловые вши".

Термин появился ещё в 2005 году на одном из форумов. Считалось, что эти "вши" рвутся на борт в первую очередь ради багажных отсеков, чтобы застолбить место для своей ручной клади.

Одни не знают правил формирования групп посадки, другие не хотят платить за приоритет, третьи летят впервые и не понимают этикета. В сабреддите r/delta часто отмечают: переполненные терминалы, задержки и нехватка мест только подогревают это поведение.

Почему это происходит

По словам нью-йоркского психолога Кристи Це, причина — тревожность и желание контролировать ситуацию.

"Люди могут испытывать непреодолимое желание укрепить свои позиции, опасаясь что-то упустить или столкнуться с последствиями, если не будут действовать быстро", — рассказала она в беседе с Thrillist.

Добавьте сюда психологию толпы: один встаёт к выходу, и за ним тянутся другие. В США проблема особенно заметна, ведь здесь пассажиры традиционно берут больше ручной клади, а значит, багажные полки заполняются быстрее. Сказывается и культурный фактор: индивидуализм и стремление "быть первым".

Что делают авиакомпании

Скопления у выхода не только раздражают сотрудников, но и реально мешают: замедляют посадку, создают проблемы для семей с детьми и пассажиров с ограниченной мобильностью. Некоторые перевозчики начали бороться с этим напрямую.

American Airlines ввела штрафы за подобное поведение, а United тестирует новые схемы посадки, чтобы сократить время и минимизировать хаос у выхода.

