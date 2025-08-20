Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми
В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин
Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Кулинарные эксперты: для прозрачности холодца необходимо сливать первый бульон
Жим штанги лёжа — ключ к мощной и рельефной груди
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке
Базилик снижает риск рака кишечника, диабета и болезней сердца

Этот остров в Норвегии отменил часы: откройте для себя зону вне времени!

Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй
2:05
Туризм

Что, если во время отпуска часы перестанут иметь значение? На крошечном острове Соммарёй в Норвегии эта идея стала реальностью. Жители называют своё место первой в мире "зоной вне времени". Летом здесь солнце светит 24 часа, и нет ничего странного в том, чтобы купаться в море или сидеть на пляже посреди ночи.

Соммарёй, Норвегия
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_bank.jpg by Polycarp Muheyi
Соммарёй, Норвегия

"Во всём мире люди подвержены стрессу и депрессии, мы создадим зону, где время не властно, и каждый сможет жить полной жизнью", — сказал лидер инициативы Кьелл Ове Хвединг.

Арктические "Карибы"

Белый песок, прозрачная вода и тихие бухты сделали Соммарёй и соседний Квалёйю известными как "Северные Карибы".

Здесь легко забыть о часах: идиллические пляжи Рейна и Люнгёйя идеально подходят для отдыха и ночёвок, а Кринта порадует любителей спокойных прогулок. Вдоль побережья можно встретить кораллы, выброшенные на берег.

Для долгих маршрутов подойдёт прибрежная тропа у археологического памятника Стейнсвика. Здесь есть парковка и места для пикника — идеальный вариант для ленивого дня без спешки.

Где остановиться и что попробовать

В деревне Соммарёй живут около 300 человек. Здесь всего несколько ресторанов и кафе: Havfrua Kro со свежими морепродуктами, уютное Prestvika Strandkafé с видом на море и небольшой магазин Matkroken.

  • Sommarøy Arctic Hotel Tromsø предлагает комфорт, спа-зону и пляж (от 149 $ летом).
  • Eazy-Bed — мини-отель в стиле японских капсул с северным шармом (от 110 $).

Как добраться

Ближайший транспортный узел — Тромсё, всего в часе езды. Оттуда легко доехать на машине или общественным транспортом (1,5-2 часа). Многие путешественники комбинируют поездку с исследованием других островов региона.

Уточнения

Соммарёй (норв. Sommarøy) — населённый остров в западной части коммуны Тромсё в фюльке Тромс, Норвегия. Он расположен примерно в 36 км к западу от города Тромсё и является популярным местом отдыха для туристов из-за своих белых песчаных пляжей и красивых пейзажей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Мезонити подходят при птозе, дряблости, морщинах и снижении упругости кожи
Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми
В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин
Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Кулинарные эксперты: для прозрачности холодца необходимо сливать первый бульон
Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй
Жим штанги лёжа — ключ к мощной и рельефной груди
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.