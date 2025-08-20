Этот остров в Норвегии отменил часы: откройте для себя зону вне времени!

Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй

Что, если во время отпуска часы перестанут иметь значение? На крошечном острове Соммарёй в Норвегии эта идея стала реальностью. Жители называют своё место первой в мире "зоной вне времени". Летом здесь солнце светит 24 часа, и нет ничего странного в том, чтобы купаться в море или сидеть на пляже посреди ночи.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_bank.jpg by Polycarp Muheyi Соммарёй, Норвегия

"Во всём мире люди подвержены стрессу и депрессии, мы создадим зону, где время не властно, и каждый сможет жить полной жизнью", — сказал лидер инициативы Кьелл Ове Хвединг.

Арктические "Карибы"

Белый песок, прозрачная вода и тихие бухты сделали Соммарёй и соседний Квалёйю известными как "Северные Карибы".

Здесь легко забыть о часах: идиллические пляжи Рейна и Люнгёйя идеально подходят для отдыха и ночёвок, а Кринта порадует любителей спокойных прогулок. Вдоль побережья можно встретить кораллы, выброшенные на берег.

Для долгих маршрутов подойдёт прибрежная тропа у археологического памятника Стейнсвика. Здесь есть парковка и места для пикника — идеальный вариант для ленивого дня без спешки.

Где остановиться и что попробовать

В деревне Соммарёй живут около 300 человек. Здесь всего несколько ресторанов и кафе: Havfrua Kro со свежими морепродуктами, уютное Prestvika Strandkafé с видом на море и небольшой магазин Matkroken.

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø предлагает комфорт, спа-зону и пляж (от 149 $ летом).

Eazy-Bed — мини-отель в стиле японских капсул с северным шармом (от 110 $).

Как добраться

Ближайший транспортный узел — Тромсё, всего в часе езды. Оттуда легко доехать на машине или общественным транспортом (1,5-2 часа). Многие путешественники комбинируют поездку с исследованием других островов региона.

Уточнения

Соммарёй (норв. Sommarøy) — населённый остров в западной части коммуны Тромсё в фюльке Тромс, Норвегия. Он расположен примерно в 36 км к западу от города Тромсё и является популярным местом отдыха для туристов из-за своих белых песчаных пляжей и красивых пейзажей.

