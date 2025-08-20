Яркий остров в сером: как массовый туризм меняет Миконос

Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове

Туризм

Ещё недавно Миконос считался воплощением греческой сказки — белые домики, ветряные мельницы и кристально чистое море. Но в последние годы всё больше людей уезжают отсюда не с восторгом, а с разочарованием.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Отдыхающие на пляже

"Главный город переполнен и становится непроходимым, когда туда заходит круизный лайнер. Всё это так далеко от того, каким должен быть традиционный греческий остров", — писал New York Post в 2024 году.

В чём проблема?

Ежегодно остров посещает более 2 миллионов туристов, а в 2025 году их число может достигнуть 3 миллионов. Толпы отдыхающих, заоблачные цены даже на пляжи, шумные вечеринки и посредственная еда — вот реальность, которая всё чаще вызывает недовольство.

К этому добавился поток инфлюенсеров, превращающих культовые места вроде мельниц Като-Мили и церквей с голубыми куполами в постоянные фотостудии.

Что предпринимают власти

Греческое правительство уже ввело новые портовые сборы для круизных пассажиров: до 22 долларов с человека в разгар сезона (с июня по сентябрь) на самых популярных островах — Миконосе и Санторини. Обсуждаются и ограничения на количество лайнеров.

Советы для путешественников

Если не хочется оказаться в толпе, есть несколько вариантов:

Выбирайте межсезонье (май-июнь, сентябрь-октябрь) — меньше туристов и доступнее цены.

Низкий сезон (ноябрь-март) — остров тихий, хотя часть заведений закрывается.

Избегайте клубного бума — с середины октября по апрель ночная жизнь замирает.

Даже летом можно найти уголки, где царит спокойствие: пляж Агия-Анна в Калафати, уединённый Псару, бухта Орнос или извилистый пляж Мерхия, особенно красивый на закате.

Уточнения

Ми́конос (греч. Μύκονος) — греческий остров, один из островов Кикладского архипелага, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря, береговая линия его достигает 89 километров. Миконос называют "островом ветряных мельниц", а также "островом четырёх времён года".

