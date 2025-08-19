Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Барселоне цены растут как на дрожжах, а на улицах туристов больше, чем местных
Министерство здравоохранения Италии отзывает моцареллу: опасность для потребителей
Ида Галич рассказала об особенностях восстановления после второго кесарева сечения
Простое средство для сияющей кожи: маски с йогуртом, которые работают
Фотограф Карлос Гуана: стая косаток устроила смертельную засаду на детёныша кита
Шарики из фольги в бачке унитаза помогают экономить воду
Энтомологи США сообщили о стремительном расширении ареала муравьёв "Франкенштейнов"
Водителям разрешено предупреждать о постах ГАИ миганием фар — юрист
Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене

Стена вместо горизонта: Delta и United попали в скандал из-за обмана с местами у окна

Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
2:21
Туризм

Недовольные клиенты инициировали судебные разбирательства против авиаперевозчиков Delta Air Lines и United Airlines, утверждая, что понесли неоправданные расходы за бронирование мест у окна, которые в действительности оказались расположенными у сплошной стены.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Почему бронировали у окна и что получали в реальности

В жалобах отмечается, что в некоторых моделях самолетов Boeing 737, Boeing 757 и Airbus A321 отдельные кресла, позиционируемые как места у окна, фактически лишены обзора из-за инженерных особенностей конструкции, таких как расположение вентиляционных каналов, электропроводки и других компонентов.

Подчеркивается, что в процессе бронирования Delta и United не информируют клиентов о наличии подобных мест, в отличие от конкурентов, таких как Alaska Airlines и American Airlines, при этом взимая за них плату, которая может достигать десятков или даже сотен долларов.

Истцы указывают, что выбор места у окна обусловлен различными факторами, включая стремление справиться со страхом полета, предотвратить укачивание, обеспечить дополнительное освещение или возможность наблюдения за внешним миром.

Могли бы отказаться

В исках также утверждается, что если бы пассажиры знали об отсутствии иллюминаторов у выбранных мест, они бы отказались от их приобретения, тем более за дополнительную плату.

Представители Delta (с головным офисом в Атланте) и United (с головным офисом в Чикаго) пока не предоставили комментарии по данным искам.

Дополнительные сборы за выбор мест, провоз багажа, повышение класса обслуживания, доступ в залы ожидания и другие услуги являются существенным источником дохода для авиакомпаний, позволяя им удерживать базовые тарифы на низком уровне.

Что говорит юрист

Юрист Картер Гринбаум, представляющий интересы истцов, считает, что это не оправдывает сокрытие информации со стороны Delta и United. Он подчеркнул, что компания не имеет права искажать характеристики предлагаемого продукта, а затем ссылаться на сторонние отзывы, утверждая, что потребитель должен был знать о дезинформации, пишет New York Post.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень
Красота и стиль
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Последние материалы
Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
Кофеин влияет на нас в зависимости от генов и состояния здоровья
Юлия Ковальчук спасла Алексея Чумакова: сложная операция на позвоночнике
Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами
Космическая одиссея: что обнаружат зонды NASA в Облаке Оорта
5 бесполезных дел в августовском саду: не тратьте силы зря, урожая не будет
Антипригарные покрытия фритюрниц при перегреве выделяют вредные вещества
Пылесосы и переходники перегружают прикуриватель — мнение автоэлектрика
Певец Денис Клявер празднует 30-летие группы Чай вдвоём
Врачи: дефицит цинка вызывает высыпания, слабость и проблемы с потенцией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.