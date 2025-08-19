Стена вместо горизонта: Delta и United попали в скандал из-за обмана с местами у окна

Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты

Недовольные клиенты инициировали судебные разбирательства против авиаперевозчиков Delta Air Lines и United Airlines, утверждая, что понесли неоправданные расходы за бронирование мест у окна, которые в действительности оказались расположенными у сплошной стены.

Почему бронировали у окна и что получали в реальности

В жалобах отмечается, что в некоторых моделях самолетов Boeing 737, Boeing 757 и Airbus A321 отдельные кресла, позиционируемые как места у окна, фактически лишены обзора из-за инженерных особенностей конструкции, таких как расположение вентиляционных каналов, электропроводки и других компонентов.

Подчеркивается, что в процессе бронирования Delta и United не информируют клиентов о наличии подобных мест, в отличие от конкурентов, таких как Alaska Airlines и American Airlines, при этом взимая за них плату, которая может достигать десятков или даже сотен долларов.

Истцы указывают, что выбор места у окна обусловлен различными факторами, включая стремление справиться со страхом полета, предотвратить укачивание, обеспечить дополнительное освещение или возможность наблюдения за внешним миром.

Могли бы отказаться

В исках также утверждается, что если бы пассажиры знали об отсутствии иллюминаторов у выбранных мест, они бы отказались от их приобретения, тем более за дополнительную плату.

Представители Delta (с головным офисом в Атланте) и United (с головным офисом в Чикаго) пока не предоставили комментарии по данным искам.

Дополнительные сборы за выбор мест, провоз багажа, повышение класса обслуживания, доступ в залы ожидания и другие услуги являются существенным источником дохода для авиакомпаний, позволяя им удерживать базовые тарифы на низком уровне.

Что говорит юрист

Юрист Картер Гринбаум, представляющий интересы истцов, считает, что это не оправдывает сокрытие информации со стороны Delta и United. Он подчеркнул, что компания не имеет права искажать характеристики предлагаемого продукта, а затем ссылаться на сторонние отзывы, утверждая, что потребитель должен был знать о дезинформации, пишет New York Post.

Уточнения

