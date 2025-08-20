Забытый город у Везувия: под пеплом Везувия сохранилось нечто, чего нет в Помпеях

Лучше Помпей: забытый город у Везувия, который удивляет больше Помпей

Когда речь заходит о древнем Риме, большинство вспоминает Помпеи. Город, уничтоженный извержением Везувия в 79 году н. э., превратился в "капсулу времени", сохранившую быт античности. Но популярность сделала его и одним из самых людных туристических мест Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помпеи

Забытые Помпеи, которые удивят не меньше

Есть альтернатива — Геркуланум. Этот приморский город постигла та же судьба, что и Помпеи, но пепел и вулканическая грязь законсервировали его ещё лучше.

"Сначала посетите Помпеи — вы будете в восторге! Потом отправляйтесь в Геркуланум, и это поразит ещё больше", — делится впечатлением другой путешественник.

Здесь сохранились даже дерево, ткань и продукты, а прогулка по улицам даёт ощущение настоящего путешествия во времени.

"Если у вас мало времени, то Помпеи больше и известнее, но Геркуланум меньше, лучше сохранился и там меньше людей", — пишет один из туристов.

История и находки

Во время катастрофы почти все 5000 жителей Геркуланума погибли, многие — на побережье, где был найден римский корабль с останками воина и его мечом. Особая ценность города — вилла Папирусов с редкими рукописями и яркие мозаики, которые выглядят так, словно их создали вчера.

Раскопки начались ещё в XVIII веке, но большая часть древнего города скрыта под современным Эрколано, поэтому изучена лишь малая часть. Именно это делает его камерным и удобным для посещения за пару часов.

Как добраться

От Неаполя до станции Эрколано-Скави всего 15 минут на поезде, из Рима — около полутора часов. Оттуда до входа в город — всего 6-8 минут пешком.

Геркуланум легко совместить с поездкой в Сорренто или визитом в Археологический музей Неаполя, где хранятся важнейшие находки из обоих городов.

Уточнения

Геркула́нум (лат. Herculaneum, итал. Ercolano) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано. Равно как и города Помпеи и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия осенью 79 года — был погребён под слоем пирокластических потоков. Геркуланум наряду с Помпеями внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под № 829.



Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



