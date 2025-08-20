Самая романтичная тропа Европы: прогулка по приморским городам с видами, которые захватывают дух

В Италии снова открыли знаменитую тропу любви

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эта потрясающая прибрежная прогулка по Италии предлагает незабываемые виды на море и была признана самой романтичной тропой в мире.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Регионы Италии

Виа дель Аморе — легендарная "Тропа любви" в Чинкве-Терре, соединяющая Риомаджоре и Манаролу, вновь открыта после 12-летнего перерыва.

Созданная в 1920-х годах во время строительства прибрежной железной дороги, тропа быстро стала местом встреч влюблённых. Сегодня здесь можно увидеть туннель, заполненный признаниями в любви и замками пар со всего мира. Скульптура целующейся пары на фоне моря особенно эффектно смотрится на закате.

Риомаджоре — начальная точка маршрута, деревня XIII века с высокими домами на крутых склонах, узкими улочками и бирюзовыми пляжами, окруженными величественными скалами, пишет express.co.uk

Манарола расположена на скале высотой около 70 метров над уровнем моря. Здесь небольшая гавань и площадь, окруженная разноцветными домами, создают впечатление, будто деревня парит над морем.

На полпути к маршруту расположено кафе с панорамным видом, где можно насладиться освежающим напитком. Тропа официально открыта с 1 июня по 25 октября с 9:00 до 21:30. Вход лучше бронировать заранее на официальном сайте Чинкве-Терре.

После долгих лет закрытия из-за оползня тропа вновь доступна, а виды на кристально чистую воду, впечатляющие скалы и очаровательные деревни делают эту прогулку одной из самых красивых в Европе.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.

