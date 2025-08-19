Отдых как в Турции, но в два раза дешевле: эта страна неожиданно перехватила внимание туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Туризм

Албания постепенно завоёвывает звание одного из самых привлекательных и доступных направлений для отдыха в Европе.

Албания
Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Албания

Преимущества курортов

Страна обладает многими достоинствами, схожими с турецкими курортами:

  • чистейшее море;
  • насыщенная местная кухня;
  • античные памятники;
  • радушный приём.

Но при этом важным преимуществом является экономичность. Цены на проживание, аренду автомобилей и питание в ресторанах значительно ниже, чем в Турции, а отсутствие еврозоны позволяет тратить деньги более рационально, передаёт Daily Mail. Эксперты по туризму рекомендуют посетить Ксамил и Дхерми, считая их достойными конкурентами Бодруму и Анталье.

Албанская кухня

Албанская кухня поражает разнообразием свежих морепродуктов, блюд из жареного мяса и местных сортов сыра.

"Питание здесь, как правило, недорогое и щедрое, особенно в семейных ресторанах, где гостеприимство является предметом особой гордости", — подчеркивает эксперт по путешествиям Лора Эванс-Фиск.

Культурное и историческое наследие

Для знакомства с культурным и историческим наследием Албании стоит посетить Берат, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также древнеримские руины в Бутринте.

"Здесь можно ощутить смешение османского, греческого и римского влияния в архитектуре, кулинарии и традициях, не сталкиваясь при этом с толпами туристов", — говорит Лора.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
