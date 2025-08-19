Отдых как в Турции, но в два раза дешевле: эта страна неожиданно перехватила внимание туристов

Албания постепенно завоёвывает звание одного из самых привлекательных и доступных направлений для отдыха в Европе.
Страна обладает многими достоинствами, схожими с турецкими курортами:
Но при этом важным преимуществом является экономичность. Цены на проживание, аренду автомобилей и питание в ресторанах значительно ниже, чем в Турции, а отсутствие еврозоны позволяет тратить деньги более рационально, передаёт Daily Mail. Эксперты по туризму рекомендуют посетить Ксамил и Дхерми, считая их достойными конкурентами Бодруму и Анталье.
Албанская кухня поражает разнообразием свежих морепродуктов, блюд из жареного мяса и местных сортов сыра.
"Питание здесь, как правило, недорогое и щедрое, особенно в семейных ресторанах, где гостеприимство является предметом особой гордости", — подчеркивает эксперт по путешествиям Лора Эванс-Фиск.
Для знакомства с культурным и историческим наследием Албании стоит посетить Берат, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также древнеримские руины в Бутринте.
"Здесь можно ощутить смешение османского, греческого и римского влияния в архитектуре, кулинарии и традициях, не сталкиваясь при этом с толпами туристов", — говорит Лора.
ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
